La Coca Sarli, en estado crítico



Isabel, la Coca Sarli, se encuentra en estado crítico, internada en el Hospital de San Isidro. Sufrió una fractura de cadera y llegó con un cuadro de sepsis urinaria, requiriendo asistencia respiratoria. Fue operada pero quedó muy debilitada y tuvo que ser hospitalizada nuevamente. Según el parte médico más reciente, "evoluciona con mejoría en parámetros clínicos" pero su estado es reservado.





Darthés no vuelve a la Argentina



Juan Darthés, denunciado por violar a Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años, se encuentra instalado en Brasil y no regresará a Argentina. Así lo confirmó su abogado, Fernando Burlando. El letrado admitió que le recomendó no viajar a Buenos Aires, pese a las citaciones judiciales en distintos casos. "No puede someterse a ninguna situación de estrés", dijo el abogado.





Dijo que no fue amor a primera vista



En una entrevista que brindó a Los ángeles de la mañana, Benjamín Vicuña habló de su amor con la China Suárez. "A ver, yo no creo mucho en el amor a primera vista. Hay gente que dice que sí existe. Pero en nuestro caso fue a través del tiempo. Tampoco es que fue un año y medio, pero no fue una cosa tan explosiva", dijo. La relación comenzó en El hilo rojo y fue un escándalo porque seguía oficialmente con Pampita Ardohaín.



El increíble pedido de Calu Rivero



La actriz le pidió a sus seguidores de Instagram que no le pongan más "Me gusta". Calu Rivero aseguró que quiere expresarse "libremente". "Hace rato que me privo de postear cosas porque no quiero exponer mis ideas y sentimientos a la valoración automática y despersonalizada de un 'me gusta'", aseguró la actriz. Parece que será difícil de cambiar la costumbre, un rato después cosechó miles de likes con una foto que posteó.



La razón por la que perdonó el desliz



Yanina Latorre habló sobre por qué perdonó a su marido después del escándalo con la fallecida Natacha Haitt. Aseguró que lo hizo para ser "una hija perfecta", por la vida "imperfecta" que su madre había tenido. "Quería que viva a través mío. Por eso estudié tanto, cuido tanto a mis hijos, y por eso perdoné a Diego, porque yo necesito que mi mamá sea feliz a través mío", sostuvo entre lágrimas.





Salvada por una pirueta circense



La bailarina y contorsionista Belén Pouchán fue atacada por delincuentes cuando estaba bajando de su auto. Al parecer intentaron secuestrarla además de robarla, pero pudo escapar gracias a una pirueta. "Con la mano derecha abrí la puerta del acompañante y pateé la puerta para abrirla, caí en cuatro patas en la calle y corrí a más no poder. Logré zafar, por suerte", contó la ex participante del Bailando.