El crudo relato de una conductora



Marcelo Baños relató que cuando tenía 21 años fue víctima de violación. La conductora de Pasión (América) relató que fue abordada en un colectivo por un hombre que la convenció de participar de Miss Argentina. Ilusionada, fue a un domicilio para aprender a desfilar donde fue drogada y abusada. "Creo que eso no sucedió una vez sino varias veces porque una de ellas me desperté y tenía una persona encima mío", dijo y agregó: "Es terrible para una mujer aceptar que fue violada".



Vicky compartió un gran momento



Ayer, Vicky Xipolitakis celebró los 6 meses de su hijo Salvador Uriel y fue un día muy especial para ella. "Siii Llegó su primer comidita". "Te amo mi cachorrito, siempre a mi lado", escribió la vedette que vive en Estados Unidos con el empresario Javier Naselli. El gran día también se reflejó en el perfil que ella le creó a su hijo en Instagram donde se ve la imagen de él recibiendo la papilla de manos de su mamá.



Un nuevo episodio de la guerra



En el programa de Ángel de Brito, mostraron el chat entre Wanda Nara y su ex, el futbolista Maxi López, quien la acusa de no permitirle ver a los hijos que tienen en común -Valentino, Constantino y Benedicto-. "Dejaste de pagar alimentos hace meses", escribió la mediática en una nueva batalla, después que el deportista aseguró en el mismo ciclo que "hace varios meses que no hablo con ellos" y que a él le encantaría resolver todo "sin abogados".



No quiere mostrar a su hija en público



"Le pagamos la ropa que usa y no tenemos obligación de vestirla con una marca determinada por canje", afirmó Joaquín Furriel (44) explicando la decisión de no mostrar a su hija Eloísa, de 11 años, fruto de su relación con Paola Krum (48). En una entrevista para ¡Hola! Argentina, el actor reveló que todo fue en mutuo acuerdo con su exmujer. "Lo que más me importa (y por suerte, su madre piensa lo mismo) es preservar su intimidad", reveló.



Fin al estallido entre diosas



Luego que publicara una imagen con un alfajor, se especuló con que podría ser un mensaje para Pampita quien se encuentra de novia con Mariano Balcarce, que no tiene nada que ver con la empresa pero comparte apellido. Sin embargo, ayer, la China Suárez salió a aclarar que no lo hizo para provocar a la ex de su actual pareja, Benjamín Vicuña. La respuesta fue a través de Stories.



El enigmático de Juan Martín



Juan Martín del Potro fue consultado por Los Ángeles de la Mañana sobre un supuesto noviazgo con Sofía "Jujuy" Jiménez. Interceptado por los micrófonos, el tenista dijo: "Con Sofía estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma, que también me fue bien, me trajo suerte". Y sobre las respuestas -frente a los rumores que se afianzaron cuando viajó a Roma para alentarlo en el Master 1000-, ella dijo: "Buena onda, todo tranquilo. Es lo que dijo él...".