Dolor por la muerte de Gendler

El ambiente televisivo se mostró consternado ayer, ante la lamentable noticia del fallecimiento del periodista deportivo Sergio Gendler, quien murió a los 53 años en la Clínica Fleming de la ciudad de Buenos Aires, a causa de un cáncer de intestino que lo mantuvo internado desde hace 10 días, según informaron allegados. Gendler, que formaba parte del equipo de Fox Sports Radio, tuvo una extensa y exitosa carrera.

Triste adiós a Doña Bárbara

El mundo de las telenovelas despidió con tristeza a Edith González, actriz mexicana que falleció ayer a los 54 años. Protagonista de una importante cantidad de tiras, como Corazón salvaje, Salomé y Doña Bárbara, fue desconectada por decisión de la familia, en un hospital de Huixquilucan, Estado de México, donde se encontraba internada. En 2016, a través de sus redes sociales, reveló que padecía cáncer de ovario.

Por caminos separados

Excompañeros en Simona, Gastón Soffritti y Sofía Roitman terminaron con su noviazgo. Así lo dieron a conocer en sus redes, con un escrito, que en parte dice: "No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse. Hacen falta huevos y ovarios de los buenos para soltarse la mano cuando no todo está mal. Creemos que es momento de crecer, de dar un paso más, y, en este caso, no nos toca darlo juntos".

Se llamó a silencio

Luego que en el "Bailando..." Martín Bossi reconociera que junto a su amigo, Federico Hoppe, siguieron y espiaron a la por entonces novia del productor, Laurita Fernández; la bailarina habló del asunto. "Si yo en su momento no dije un montón de cosas y me pareció que tenían que quedar entre quien era mi pareja y yo, mucho menos lo voy a decir ahora. Estoy en otra etapa de mi vida, no tiene nada que ver", dijo a LAM.

Unidos por amor a él

Sin dar detalles sobre el mal que padece, Valeria Gastaldi -la ex Bandana- contó que su padre Marcos Gastaldi sufre una enfermedad muy cruel, "como que empezás a perder a una persona, pero está ahí". En ese tren dijo que Marcela Tinayre, que tuvo un hijo con el empresario, Rocco, también se ocupa mucho de cuidarlo y que se ayudan entre todos. "Son momentos duros y en momentos así hay unirse", agregó.

Castaña sopló 77 velitas

El fin de semana, Cacho Castaña celebró su cumpleaños número 77 rodeado de grandes amigos. Estuvieron desde Mónica Gonzaga hasta Guillermo Cóppola, pasando por Lucía Galán y su pareja Pablo Alarcón, Flavio Mendoza, Alejandro Lerner, El Polaco, Fernando Burlando y muchos más. La fiesta tuvo lugar en su bar, Café la humedad, ubicado en Almagro, y todo el tiempo estuvo flanqueado por su joven pareja.