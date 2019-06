Martel presidirá en Venecia

La realizadora argentina Lucrecia Martel presidirá el Jurado Internacional de la 76a edición de la Muestra Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre. "Cuatro largos y un puñado de cortos, en algo menos de 20 años, bastaron para convertir a Lucrecia Martel en la más importante directora de América latina y una de las principales del mundo", dijeron desde la organización.



Nuevos ángeles para Charlie

Tras una serie mítica de televisión y dos adaptaciones al cine con Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, Los ángeles de Charlie vuelven en una nueva película de acción, con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Stewart lidera este trío letal de nuevas "Ángeles", en esta cinta que se presenta como continuación de la que lanzó mundialmente a Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith.



Famoso aliado para Trump

El actor Jon Voight, padre de la actriz Angelina Jolie y partidario del presidente Donald Trump, respondió a las criticas recibidas por parte de la actriz Alyssa Milano al expresar que siente "simpatía por las personas que están en la ignorancia". El ganador de un Premio Oscar recordó que él formó parte de la izquierda antibélica durante la década de 1960, pero que más tarde descubrió la "verdad" y cambió sus pensamientos políticos.



Irá pese al boicot

Clint Eastwood filmará su película "The Ballad of Richard Jewell", en Georgia, a pesar de que muchas celebridades de Hollywood pidieron boicotear al estado sureño debido a su ley contra el aborto. La medida, que fue promulgada por el gobernador de Georgia el mes pasado, prohíbe los abortos en ese estado. Más de 50 estrellas pidieron a los estudios cinematográficos boicotear las filmaciones en el estado.



¿Premonición del Rey del pop?

El rey del pop Michael Jackson, que falleció trágicamente el 25 de junio de 2009, había dejado una escalofriante declaración donde predijo su pronta muerte. En un diario íntimo escrito a mano, y con letra que los expertos describen como "aniñada", el cual acaba de obtener en exclusiva el sitio de espectáculos Radar Online, puso: "Me temo que alguien está tratando de matarme". Fue el mismo año de su muerte.



Quiere ser una villana

La actriz estadounidense Melissa McCarthy está en negociaciones para incorporarse como la villana Úrsula a la adaptación de "La Sirenita", película que se sumará a la lista de remakes de los clásicos animados de Disney con actores de carne y hueso, según informaron medios especializados estadounidenses. McCarthy es una de las actrices de comedia más populares de la industria de Hollywood.