Nada de compromiso

"El matrimonio no es para mi", confesó Whoopi Goldberg, quien aseguró en una nota con The New York Times que en el fracaso de todas sus relaciones y 3 matrimonios, el común denominador siempre fue ella. "No puedes estar en un matrimonio porque todo el mundo espera que lo hagas", dijo la actriz, de 63 años.

Inquieto por un documental

"Intocable", un documental sobre presuntos casos de abuso de Harvey Weinstein está por estrenarse el 21 de julio en el 51 Fest, de "Mujeres en el mundo"; y en enero próximo el Festival de Cine de Sundance. Según Page Six, los productores se negaron a enviarle una copia por adelantado al productor de Hollywood.

¿Madonna tiene boda?

Empezaron a salir en 2017 y Lourdes "Lola" Leon Ciccone ya piensa en contraer matrimonio con su novio, según RadaronLine. La joven de 22 años es la hija de Madonna, dicen que está "locamente enamorada" de Jonathan Puglia, un fotógrafo y skater de Ohio y que ya conoció a su suegra, que trabaja como peluquera.

Le brillan los ojitos

Las que pasó con sus ex maridos Brad Pitt (algunos dicen que es su eterno amor) y Justin Theroux fueron rupturas que marcaron a la actriz de Friends, pero parece que el amor ha vuelto a sonreírle. Jennifer Aniston estuvo con amigos y llamó la atención la "actitud cariñosa" con uno de ellos, pero no trascendió su nombre.

Un concurso llamativo

Uno de los momentos cumbres de la película Cuando Harry Conoció a Sally (1989) es cuando el personaje de Meg Ryan finge el clímax en un restaurante de Nueva York. Y Katz's, el restaurante donde se filmó esa escena, organiza un concurso por el 30 aniversario de la peli, invitando a imitarla, con jurado y todo.

En su propio universo

La esposa de Ed Sheeran intenta que el exitoso cantante salga más a menudo de su propiedad de Suffolk. Es que alrededor de la vivienda el músico ha construido "su lugar en el mundo", que cuenta con pub, centro de entretenimiento, muelle y hasta una capilla; y casi no sale de allí. "Ella piensa que no es saludable", dijo Ed.