Continúa en estado muy delicado



La salud de Sergio Denis continúa en estado delicado. A sus 70 años, el artista sigue internado (al cierre de esta edición) en la clínica de rehabilitación ALCA de Buenos Aires. Carlos Hoffman, hermano del cantante, sostuvo: "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona, está igual que hace cuatro meses, esperando, no hay nada que hacer", lo transmitió a través de un audio por WhatsApp.





Sigue girando por el mundo



Marley está en pleno trabajo con el ciclo "Por el mundo". Su próximo destino es Barcelona junto a Isabel Macedo y su hija Belita Urtubey. Después, su itinerario continuará con la compañía de Evangelina Anderson, única botinera sin problemas, para visitar Bélgica, al festival tradicional de música electrónica. Obvio, Evangelina y su hija Lola. Todo un jardín de infantes con Mirko y demás niños.



Los que vienen a la peña de Morfi



Como ahora Mirtha quiere tener los domingos un musical, en +La peña de Morfi+, con Gerardo Rozín y Jesica Cirio a la cabeza, se preparan para lo que viene y van anotando los porotos. En la próxima emisión, recibirán la visita por primera vez de Diego Torres y su banda. El segundo invitado será Ismael Serrano. En tanto, esperan el +ok+ de Ulises Bueno para el 28 de este mes, también con su banda.





No la pasa mal en su auto-exilio



Nadie puede decir que Alfredo Ángel Casero no se dé sus gustos. Dos meses en su departamento de Palma de Mallorca dan de sobra para varios fl anes con dulce o crema. El actor la está pasando bomba en sus vacaciones europeas, andando en moto, tirado al sol como un lagarto, comiendo y bebiendo más barato que en Buenos Aires. En agosto se lo podrá ver como el cocinero loco en "The Host", por Fox.



La defensa pide por su excarcelación



El abogado de El Pepo, Miguel Ángel Pierri, habló de la situación del cantante, quien fue detenido por doble homicidio culposo tras el fatal accidente en la ruta 63. "En principio permanecería internado hasta que no le den el alta médica porque tiene una octava costilla fisurada. Yo veo con la celeridad que actúa la fiscalía. El carácter de persona pública no le está jugando a favor a Pepo. El miércoles pedirán la excarcelación", reveló.

