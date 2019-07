Julio Chávez no se quedó callado

Después de la denuncia de Hugo Moyano contra la productora de Adrián Suar por "plagio", acusándolo que la serie El Tigre Verón está basada en él, Julio Chávez respondió. "El Tigre Verón no es Hugo Moyano, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí. El viaje es mucho más universal que eso pero ¿quién soy yo?", dijo el actor, que agregó que: "Si a mí me hubiesen llamado para hacer el papel de cualquier sindicalista concreto, con identidad, yo hubiera dicho que no".



El jugado beso de Vicuña en ATAV



En el capítulo del miércoles de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece), Torcuato, el personaje de Benjamín Vicuña, juega una carta fuerte, desesperado por no ir preso, luego de que Bruno lo desenmascarara delante de todos. Así, el villano decide seducir al juez Iturbide buscando el respaldo, luego de llorarle y pedirle que nunca lo deje solo, el personaje de Benjamín termina dándole un tremendo beso. La escena fue la más comentada y el programa volvió a ser lo más visto del día.





Cinthia Fernández se fue del Bailando



Primero se fue su coach, Quique Pérez, y ahora Cinthia Fernández decidió renunciar a su participación en el Bailando



El martes, la bailarina reveló que el coreógrafo dejó el equipo porque no podía hacerle frente a la cantidad de días y horas de ensayo. Ella, por su parte, aseguró que su compañero necesita ese tipo de preparación porque no es profesional y que siempre le dedicó ese tiempo a cada participación. Aunque ella se fue, parece que el novio, Martin Baclini, insiste con quedarse en el concurso.





Vicky Xipolitakis denunció a su marido





Vicky Xipolitakis denunció en la Unidad de Violencia de Género a su marido, Javier Naselli. Asegura que la empujó y agarró del cuello. En el programa Involucrados contaron que el miércoles por la noche, la mediática estaba por irse con su hijo "y su pareja procedió a empujarla golpeando con sus manos fuertemente en su pecho para luego sujetarla del cuello, provocándole lesiones visibles". La Griega está con custodia policial y le dieron un botón antipánico.



Fuerte respuesta de More Rial a su ex



Después de que Facundo Ambrosioni ventilara públicamente los conflictos que tiene con Morena Rial, la hija de Jorge Rial publicó ayer una carta dedicada a su hijo con fuertes acusaciones en contra de Ambrosini. "Hoy soy la mala de la película yo, como siempre quiso que lo sea tu padre, hijito de mi vida. Pero eso sí, se olvida cuando nos golpeaba, salía a bailar dejándonos tirados todas las semanas, volvía borracho y nos insultaba, o nos insultaba durante el día, bebé", escribió.