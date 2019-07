¿Botinera espera su sexto hijo?





Un medio italiano aseguró que Wanda Nara estaría esperando su sexto hijo, el tercero junto a Mauro Icardi. La revista Chi aseguró que la modelo no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, debido a este motivo y a que se quiere dedicar de lleno a su rol de mánager de su marido. La versión de embarazo no tardó en replicarse en todos los portales europeos. Ella, mientras tanto está de vacaciones en Ibiza y no dijo nada.



Se fue Serrano y Morandi habló



Sofía Morandi volvió a negar los rumores de romance con su hasta hace poco compañero del Bailando, Julián Serrano; y dijo que no le sorprendió la renuncia del joven. "Estábamos desmotivados, cuando alguien no está tan copado con el proyecto influye en todos. Esto fue desde el principio, después se dio cuenta que iba a ser largo e intenso. En varias oportunidades le dije que no sintiera la presión" dijo la youtuber.



Murió la modelo parecida a Pampita



La modelo Lu de Vedia murió ayer a los 31 años. Estaba internada desde el domingo después de haber caído del balcón de su departamento ubicado en Puerto Madero. Ella se había hecho conocida por su notable parecido físico con Pampita Ardohaín. Era modelo, conductora y actriz. De Vedia llegó a protagonizar la obra Troainópolis junto a Jorge Troiani. En calle Corrientes también formó parte de Última Función.



Confirmó la agresión sufrida por Vicky



Stefy Xipolitakis estuvo en el programa de Moria Casán y aseguró que no era la primera vez que Vicky vivía un episodio de violencia con su marido. "Yo lo veía venir y le preguntaba a mi hermana qué pasaba que no daba el siguiente paso para ponerle fin a esto y me decía que había un bebé de por medio. Ella quiso dejar todo para que funcione y ahora tiene miedo", dijo. "La agarró contra la pared y la ahorcó", aseguró.





Le pidieron perdón al actor Raúl Taibo



Finalmente el análisis de ADN entre Raúl Taibo y la mujer que decía ser su hija resultó negativo. Desde Intrusos, Marcela Tauro pidió perdón públicamente al actor, ya que ellos fueron los primeros en contactar a Claudia Zucco. "Quiero aclarar una cosa, pero primero quiero pedirle perdón al señor Taibo, muchas veces la gente llega a nosotros porque es una última instancia. Agotan todas las demás porque nadie los escucha".





Nuevo clip de Barón con famosas actrices

Después de La Cobra, ahora Jimena Barón lanzó el clip de Se acabó. Ambientado en un programa de bailanta, la cantante desarrolla una letra pegadiza y súper bailable, con mujeres en todos los roles. Al contrario de lo que ocurre en esos programas, quienes tienen las polleritas cortas, esta vez, son los hombres. Aparecen Carla Peterson y Verónica Llinás, una estridente presentadora del show y la directora.