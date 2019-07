En tratamiento por sus adicciones



Ulises Bueno estuvo en "La Peña de Morfi" y en una profunda charla con Gerardo Rozín abrió su corazón. El artista confesó que comenzó un tratamiento para poder luchar contra sus adicciones. "¿Estás en tratamiento?", indagó el conductor. Por lo que el cantante manifestó: "Si, para dejar las adicciones: cocaína, alcohol. Cuando uno pasa a ser un artista, que represento mucho en la juventud, está bueno ser el ejemplo de algo".



Arrepentida por una polémica



Flor Vigna, en la mesa de Mirtha Legrand, se retractó de su defensa que en una oportunidad sostuvo respecto a Juan Darhes: "Me da mucho desprecio. Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar. Por todo el movimiento (feminista) me enfrenté a una Flor machista". "Me redescubrí con el movimiento (feminista). Hoy en día descubrí que había tapado un montón de cosas por prejuicios míos", concluyó.



El pasado como vedette de Yuyito

urante años fue una de las vedettes más reconocidas, Amalia Yuyito González, hizo un quiebre y ahora, es otra persona: 'Basta, hasta acá llegué como mujer me dije', se sinceró en una nota para Teleshow. "Yo conozco lo que es el acoso, el abuso de poder, cuando vas a buscar un trabajo y esos trabajos que hace un psicópata. Por mandatos sociales las mujeres aceptábamos la cosificación de modo complaciente', lamentó.