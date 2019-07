La otra versión sobre Denis



Desmintiendo lo dicho por Verónica Monti, novia de Sergio Denis -dijo que el cantante estaba en "estado vegetativo"- el abogado del intérprete, Diego Colombo, contó en Implacables que "está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado. Hay esperanzas" y que "tiene los ojos abiertos, hace pequeños movimientos y tiene una mirada fuerte. Creo que nos escucha".



La guerra de los Canni



Algunos aseguran que están separados, otros lo niegan. En el medio, Mariana Nannis le dedicó una frase a su ¿ex? el "Pájaro" Caniggia. En Infama Recargado se hizo público un video donde la mujer le dice al futbolista "Claudito, no seas más mentiroso". Según explicaron, podría referirse a dichos del abogado de Claudio Paul, quien dijo que ella abandonó la casa que compartían.



Vacaciones criticadas



Luego que trascendieran postales del matrimonio compuesto por Nancy Dupláa y Pablo Echarri disfrutando en las playas de España, varios lanzaron críticas. A la ola se prendieron un par de caras conocidas en el ambiente. "¿Y la crisis de la que se quejan?", tuiteó Yanina Latorre, mientras que Amalia Granata escribió en la misma línea: "¿¿¿Y la crisis de la cual se viven quejando???".





¿Verdadero marginal?



En entrevista con Susana Giménez, el actor uruguayo Nicolás Furtado contó que para el casting de El Marginal -donde encarna a uno de los hermanos Borges, protagonistas de la exitosa tira de la TV Pública- fue vestido casi como lo hace Diosito. "Entré hablando así y veía que me trataban con miedo y respeto. No sé si me conocían y creyeron que yo era así", agregó el joven actor.



Santiago lucha por vivir



Internado nuevamente, Santiago Bal da pelea. Así lo dijo su exesposa, Carmen Barbieri, quien contó que "tiene muchas ganas de salir adelante y de vivir". La diva agregó que "no tiene aire para poder armar toda una frase", pero que "ahora toma el té solo, puede agarrar una taza. Es volver a vivir, es pasito de bebé", comentó apenada pero esperanzada en charla con Intrusos.