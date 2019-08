¿Se viene otra cigüeña?

Tomás Dente mostró una foto que alimentó los rumores de embarazo que rondan a Wanda Nara. Es que su bikini deja ver una prominente pancita. De ser cierto, sería el tercer hijo con Mauro Icardi (con quien tene dos niñas) y el sexto en total (tuvo tres varones con Maxi López). La rubia no habló al respecto aún, pero sus posteos están lejos de negar el "rum rum'. Días atrás publicó que lo que cuenta en la vida son los hijos, el amor y la felicidad de ellos.



Casi un marginal



Toto Ferro (20), hijo del actor Rafael Ferro, que saltó a la fama con la película El ángel (de Luis Ortega) y hoy se luce en El Marginal (TV pública), contó que cuando era más chico delinquía y vendía marihuana. El joven intérprete habló en Caras de su pasado y comentó que -si bien algunas letras son fantasía- varias de las cosas que le pasaron sirvieron de inspiración para las canciones de

Refriado, un disco que, señaló, "tiene un estilo de rap, de música urbana'.



El lamento de Darín

"Es una nube que me va a seguir adonde vaya' expresó con tristeza Ricardo Darín, en referencia a las acusaciones de destrato que, hace un año, le hizo Valeria Bertuccelli (cuando protagonizaban Escenas de la vida conyugal). En charla con DiarioShow.com el actor dijo que sigue sin entender qué llevó a la actriz a decir eso. "Cómo puedo decir que se terminó si ni siquiera sé cuál es el tema', declaró y contó que no se arrepiente de haber hablado con los medios.



Le gustan jóvenes

En entrevista con Revista Caras, Susana Giménez ratificó que le gustan los hombres jóvenes. "A mí siempre me gustaron los pendejos y siguen gustándome, pero ahora para verlos', expresó la diva de los téléfonos, quien dijo que sin embargo hoy no tendría una relación con uno: "Sé que sufriría. Ahora no puedo competir. Antes iba a la playa y todo el mundo me aplaudía; ahora pasa una pendeja al lado y si yo estoy con un pibe de 30, me desmayo. No podría'.