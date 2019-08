Cómo vivía antes de ser famoso



Esteban Lamothe, el actor, reveló que cuando era joven se encontraba "lejos de la fama" y que se la rebuscaba de otras maneras. En una entrevista a Diario Show: "Trabajé como revolvedor de basura. Era una empresa que hacía eso para ver qué cosas consumía la gente, después la prohibieron, obviamente. Juntaba basura en barrios chetos, tipo San Isidro, y otros más humildes".



Internaron de urgencia a Cacho Castaña



A raíz de un cuadro de neumonía, Cacho Castaña se encuentra internado en el Sanatorio de los Arcos del barrio de Palermo. El ingreso a la institución ocurrió el domingo por la madrugada. "Gracias a Dios todo muy controlado con toda la medicación correspondiente para curarse prontito. Él está muy bien, por suerte descansando", reveló su esposa Marina Rosenthal en diálogo con Teleshow al cierre de esta edición.





La corazonada, lo nuevo de Lopilato y Furriel



Los actores Luisana Lopilato y Joaquín Furriel comenzaron la filmación de su nueva ficción en el cine, La corazonada, dirigida por Alejandro Montiel. Una dupla de policías que deben resolver el crimen hacia una chica de 19 años que tiene como principal sospechosa a la mejor amiga de la víctima. Furriel dijo que "me entusiasmó volver a trabajar con Alejandro Montiel y encarnar a Juanez, un gran personaje", dijo.



Sol Pérez se lanza a la política



La panelista de Involucrados dijo que su deseo es ser diputada. Sol Pérez anunció que quiere meterse en el mundo de la política. La panelista de Involucrados visitó Infama, donde contó que tiene ganas de ser diputada y explicó por qué desea hacer ese cambio en su carrera. "En este país somos muy egoístas, muy individualistas, y no vemos que hay gente muy necesitada".



Wanda desmintió un nuevo embarazo



Ana Rosenfeld, su abogada, fue la encargada de dar la noticia que luego de las filtraciones de fotos de Wanda Nara en la que se le veía una incipiente pancita. Para evitar las especulaciones, la abogada aseguró que la foto que comenzó a circular era vieja: "Esa foto yo no sé si no es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente".