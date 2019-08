Tinelli lo hizo de nuevo



Flor Peña se irá de vacaciones la semana que viene y se conoció quién la reemplazará en el jurado del Súper Bailando. Nicole Neumann es la elegida y cobra particular importancia porque tendrá que sentarse en el estrado junto a Carolina Pampita Ardohaín, y como es conocida la eterna rivalidad -el último tiempo disimulada- todos los ojos estarán puestos a cómo reaccionarán las modelos.



Carmen cuelga las plumas



No es que se retira de las tablas. No. Sino que Carmen Barbieri ya decidió que no hará teatro de revista por el momento y volverá a otro género que disfruta, la comedia. La capocómica protagonizaría una obra nuevamente producida por Guillermo Marín y que tendrá como dupla femenina a la popular Sol Pérez, quien ya viene trabajando en la compañía de Nuevamente juntos, pero ahora se probará en rol de comediante.



Denunciado en San Luis



Osvaldo Laport fue denunciado penalmente y por violencia de género tras protagonizar un incidente en un bar de San Luis. El actor concurrió en la madrugada junto a otros colegas a un bar donde después de beber coñac y whisky importados exigió un descuento, argumentando que se había sacado fotos con gente en el lugar. Como los dueños se negaron a tener en cuenta el canje, tuvieron una acalorada discusión.