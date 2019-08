La confesión de Laura Fidalgo



Laura Fidalgo no se puso colorada y en una entrevista picante realizó confesiones sexuales que dejaron a todos con la boca abierta. La integrante del BAR del "Súper Bailando 2019" habló con el ciclo radial "Modo Sábado" y afirmó: "Me encanta tener sexo todos los días, porque aparte se me va el estrés y químicamente te cambia porque las endorfinas se renuevan".



Beto destruyó a Alfredo Casero



Beto Casella brindó una entrevista íntima y tocó varios temas. Primero, el conductor de Bendita analizó la actualidad política. En "El show del espectáculo", ciclo de Ulises Jaitt que se emite en AM 1300 La Salada, Beto disparó: "A Alfredo Casero cinco o seis patitos se le han salido o no los tuvo nunca hace unos años y lo hace detestable como persona, cuando era chico se llamaba 'gorila' eso. No creo que ayude a traer un solo voto".



Revés judicial para "El Pepo"



El Pepo fue procesado con prisión preventiva por la Justicia, por lo que seguirá preso acusado por la muerte de dos acompañantes tras el vuelco de una camioneta en las cercanías de Dolores. Los fundamentos para que la fiscal pida la preventiva se basaron en que el cantante intentó entorpecer la investigación al negarse a colaborar en los estudios toxicológicos y de alcoholemia.



Debut para Nicolás



Nicolás Vázquez, el gran ganador del año a nivel teatral con "Una semana nada más" en El Nacional, será invitado de Susana por segunda vez. Ahora formará parte del jurado de "Pequeños gigantes" en la emisión del domingo 1 de septiembre junto a Tini Stoessel y Pablo Lezcano. Es el protagonista de la comedia más exitosa, con Flor Vigna y Benjamín Rojas, pero espera descansar antes de las elecciones de octubre.



Visitante ilustre en la banda oriental



Tras presentarse en Montevideo en el Festival de Artes Escénicas que dirige el argentino José Miguel Onaindia, Norma Aleandro fue nombrada "visitante ilustre" del país que la cobijó en su exilio. La actriz respondió a las preguntas del público luego de que se pasaran trece minutos del documental de su vida, "Los pasos de la mariposa", dirigido por Carlos Duarte Quinn.



Las reflexiones después del resultado negativo



Luego de la prueba de ADN, el actor Raúl Taibo reveló muchas cosas en una entrevista radial. "Ahora estoy más aliviado", dijo después que el examen diera negativo y no se privó de criticar al programa de chimentos que instaló el tema. "Sentía que se usó el tema para generar rating. A pesar de mis pedidos con los programas de mantener esto en privado, me venían a buscar con las cámaras al teatro".