Maluma y Ricky Martin, juntos para sus fans



Tras mucha espera por parte de sus seguidores, finalmente este viernes se lanzó "No se me quita", el nuevo tema de Maluma y Ricky Martin. El videoclip estrenado en Youtube superó las 700 mil visualizaciones y un tiempo después superó el millón. En el clip se ve al cantante colombiano y al artista puertorriqueño bailando y cantando el pegadizo tema rodeados por chicas en traje de baño color amarillo.





Obi Wan Kenobi en Argentina

Buenos Aires recibió una visita de lujo. Se trata de Ewan McGregor, el actor escocés de cuarenta y ocho años, quien llegó a la Ciudad de Buenos Aires acompañado por el productor David Alexanian. Según trascendió, sería por motivos laborales ya que juntos comenzarán a filmar la tercera temporada de la serie "Long Way" que tendrá lugar en diversos países de Latinoamérica. El rodaje comenzará en Ushuaia y terminará en Ecuador.



¿Alejados por la cienciología?

Tom Cruise y su hija Suri, fruto de su relación con su exesposa Katie Holmes, no se ven desde hace casi seis años. Si bien se ha mostrado en varias oportunidades junto a los dos hijos que adoptó con Nicole Kidman, no sucede lo mismo con la niña que actualmente tiene 13 años. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver, una vez más, con la Iglesia de la Cienciología, según informó Us Weekly.



Terminan antes que venga el huracán



Los Stones adelantan el cierre de su gira por Estados Unidos. La banda anunció por un comunicado en las redes sociales que adelantarán su concierto programado en el Hard Rock Stadium con la intención de evitar el pronóstico del huracán Dorian en Miami. Con este show, la banda británica cerrará el tramo norteamericano de su gira No Filter, que a su vez había sido postergado debido a la cirugía a la que se sometió Mick Jagger.