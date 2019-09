30 años de carrera

Café Tacuba celebra sus 30 años de rock alternativo con una gira que tendrá 14 conciertos en Estados Unidos. El combo mexicano comenzó por Texas y afirmó a EFE que siguen alimentando su necesidad de reinventarse y de estar al "ritmo del tiempo" con música que refleje su legado. "Tenemos que estar con el ritmo del tiempo, siempre muy conscientes del presente", expresó Meme.



Almodóvar va a los Oscar

"Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, es la cinta que la Academia Española de Cine ha seleccionado para representar a España en la carrera por el Óscar a la mejor película extranjera, cuya gala 92 se celebrará el 9 de febrero del año próximo. El film competía con "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó, y "Mientras dure la guerra", de Alejandro Amenábar.



Más rápidos y más furiosos

La capital georgiana, Tiflis, y la ciudad de Rustavi han sido las elegidas por Universal Pictures para rodar escenas de acción en la nueva entrega de la saga "Fast & Furious". Pese a las incomodidades causadas, los vecinos de ambas localidades se mostraron encantados con el rodaje y esperan que sea un anzuelo para los turistas. La novena entrega estrenará en mayo de 2020.



Plácido está complicado

Un total de 11 mujeres se sumaron a las acusaciones de abuso sexual y comportamiento indebido contra el tenor español Plácido Domingo. Una de las mujeres que acusan a Domingo es Angela Turner Wilson y las otras 10 mujeres, que no fueron identificadas por su nombre, recordaron "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas e intentos de besarlas".



Un homenaje a Mercury

Universal Music Group lanzó ayer un emotivo nuevo videoclip que acompaña al tema de Freddie Mercury "Love Me Like There's No Tomorrow" con motivo del 73 cumpleaños de la estrella de Queen y pone un final feliz a su lucha contra el Sida. Dirigido por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, se trata de una pieza animada ya disponible en plataformas como Youtube.