Una vida delictiva hecha ficción



Avanza la miniserie sobre la vida y obra del Gordo Valor, cuya carrera delictiva hace temblar de sólo leerla. Se reunió en la calle Fraga, en Chacarita, con los productores de LaFlia Chato Prada, Fede Hoppe y Nacho Lecouna, y los autores, que son Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal ("El jardín de bronce"). En búsqueda de detalles de su vida, anécdotas como la fuga de Devoto, los asaltos a los blindados, entre otros temas. Serán 10 episodios y comenzarían a grabar en coproducción con Pampa Films en marzo-abril de 2020.



La conductora para premiar a la moda



Valeria Mazza anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram y ya calienta motores para el próximo 16 de octubre. Por primera vez, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina entregará un Martín Fierro a la moda. La ceremonia, que tendrá lugar el 16 de octubre en el salón Tattersall de Palermo, distinguirá a los elegidos en rubros relacionados unos con la moda en los medios audiovisuales.



Repudio en las redes por Luli



Luli Fernández generó un fuerte repudio en las redes sociales al visitar el Monumento a los judíos de Europa asesinados durante el Holocausto que se encuentra en Berlín, Alemania, y haber promocionado la ropa que utilizó durante su visita a este a modo de "canje". "Es triste, impactante, conmovedor", dijo en su publicación y eso desató la furia de centenares de usuarios que la acusaron de faltarle el respeto a las millones de personas.



Un regreso que da "miedo"



Erica Rivas se refirió al anuncio de que Casados con hijos desembarcaría en la calle Corrientes en julio de 2020. "La verdad es que me llegó la propuesta, es cierto. Pero no me acercaron los libros, no tengo el guión", aseguró en diálogo por Confrontados, por El Nueve. ¿Pero ella quiere ser María Elena otra vez, en Casados con hijos en teatro? "Me da miedo romper eso. Tengo que ver", explicó.



Guerra en puerta por dichos molestos



Alfredo Casero estuvo como invitado en el piso de Los Ángeles de la mañana y disparó fuerte contra el conductor de Intrusos, a quién acuso de "operador político": "Hay programas de chimentos que persiguen a los actores, luego a las figuras y ahora se meten en la política y operan como lo hace Rial", pero el intruso tomó el guante y retrucó: "No le voy a contestar (...). ¿Por qué? Porque es un deforestado mental", sin filtro.





Cansada de las burlas



Karina "La Princesita" realizó un duro descargo en sus cuentas de redes sociales, donde admitió que le enoja que "la gente hable sin saber". Cansada de ser el blanco de críticas en el "Súper Bailando", la cantante escribió un mensaje en Twitter para quienes opinan de forma negativa sobre sus bailes. "Posta que me da vergüenza la gente que opina sin saber, se hacen los cultos o se creen vivos y son ignorantes", señaló.