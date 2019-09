Recuerdos con mariposas

Facundo Arana contó en PH cómo fue el "flechazo' con su mujer, María Susini. Fue en casa de amigos, ella llegó con la mano lastimada por una caída: "Le empiezo a sacar los palitos, veo que no grita, la miro y veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había partido un rayo".

Feminismo no, es hembrismo



En diálogo con DiarioShow, Andrea Frigerio dijo "Yo soy muy femenina, por eso me encanta el feminismo. Aunque creo que el feminismo está mal definido porque lo que hoy hay es hembrismo, es decir aquel que se contrapone con el machismo y me parecen expresiones patológicas que no me gustan por esa cosa agresiva'.

Una bromita de papucho



En viaje a Toronto para presentar La odisea de los giles, el film donde actúan juntos, Ricardo Darín "escrachó' a su hijo, "El Chino'. El joven galán estaba dormido, con su cabeza apoyada sobre la ventanilla del avión y con la boca abierta. "Los nervios de estar en un avión, dos horas, sin saber cuándo carajo va a despegar', posteó.





La tristeza de Peterson



Carla Peterson utilizó las redes sociales para compartir la tristeza que atraviesa por la muerte de su mascota, Ricardo Rabbit. "Hoy todas las galeras de los magos se quedaron vacías, las zanahorias lloran y Gaspar, Martín, Julita, la China y yo te vamos a recordar toda nuestra vida', tipeó la actriz para despedir al "único coneperro'.

Y el nombre verdadero es...



En medio de un escandaloso divorcio, los papeles develaron el verdadero nombre de Mariana Nannis. La aún esposa de Claudio Paul Caniggia no se llama Mariana, sino María Belén Solange, dijo Ariel Wolman en el envío Nosotros a la mañana. El panelista dijo que la defensa de Nannis está buscándole al "Pájaro' bienes o dinero en negro.