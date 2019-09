Una propuesta terrorífica



La plataforma de contenidos USDish ofrece en Estados Unidos un premio de 1.300 dólares a la persona que vea trece películas basadas en novelas del escritor Stephen King antes de Halloween, incluidas Creepshow, It, The Shining y Children of the Corn. Los interesados deben convencer al jurado de que son "la víctima perfecta", y al elegido también le controlarán el ritmo cardíaco.



Admirables 85 años



Sofia Villani Scicolone -más conocida como Sophia Loren- cumple hoy 85 años, en medio de una nueva aventura. Ganadora de dos Óscar (1962 y 1991) y un León de Oro de Venecia (1998), ha decidido ponerse delante de cámara, por tercera vez bajo la dirección de Edoardo, uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti. "La vida por delante" estrenará en 2020.



Comienza San Sebastián



Supervivientes de dos sagas, Twilight y Jurasic Park, Kirsten Stewart y Sam Neill inauguran hoy el 67mo Festival de Cine de San Sebastián (España). 17 películas competirán por la Concha de Oro, Penélope Cruz será la estrella indiscutida del encuentro y hay gran expectativa por las repercusiones de la película argentina La odisea de los giles, con Ricardo Darín, un favorito en España.



Inolvidable Marilyn



Christie's subastará el próximo 29 de octubre en Nueva York dos de las fotografías de la mítica sesión de Marilyn Monroe en 1961 para "Look Magazine" y la cámara de fotos Hasselblad, que usó el canadiense Douglas Kirkland. En la sesión, realizada menos de un año antes de que falleciera y una de las más famosas, aparece en la cama, desnuda y envuelta en una sábana blanca.



Corazón partío



El cantante Alejandro Sanz tendrá que pagar más de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares) a su exrepresentante, Rosa Lagarrigue, tras perder la demanda que le interpuso en 2017 la que fuera su representante durante más de 25 años, una sentencia que puede ser recurrida por el artista. RLM demandó al músico tras su salida de forma unilateral de esta agencia en 2016.

