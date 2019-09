Nadie se atreva a tocar a mi hija

Moria Casán salió con los tapones de punta a defender a su hija Sofia Gala tras las críticas que recibió en las redes por su delgadez en la alfombra roja del Festival de San Sebastián, donde fue invitada como jurado. "Quédense tranquilos y no se ocupen, ni preocupen por los demás, como seguramente no les da la mononeurona para comprarse una vida, por lo menos alquílense una piecita que no llega a media estrella al fondo a la derecha", lanzó "la one".

Está cansada y piensa si seguirá

Mirtha Legrand reconoció ayer en su programa que está algo cansada, que no se tomó vacaciones en un año y que la pena por la muerte de su hermano le ha afectado mucho. "A mí me encanta trabajar, estoy fantástica, pero sufriendo mucho la muerte de mi hermano, que nos afectó muchísimo a Goldie y a mí", le respondió Mirtha a Susana Rocasalvo.

Mery espera su segundo hijo

María del Cerro está en la dulce espera, según confirmaron medios porteños. La ex Casi Ángeles está feliz con su segundo embarazo y de darle un hermanito a Mila, de 4 años. Así la familia que la modelo formó con el DJ Meme Bouquet, se agranda. María se encuentra alejada de la televisión tras la finalización del programa que hizo junto a Marcelo Polino.

Arana y lo mejor de su mundo

Facundo Arana es parte de Pequeña Victoria, volvió a mostrarse familiero en una nota y aseguró: "No hay ola en el mundo que yo pueda correr, ni programa en el mundo, ni montaña en el mundo que pueda escalar, que pueda mejorar (...) estar con mis cachorros atendiendo los gravísimos, enormes y bellísimos problemas que plantea la vida".

Reconoció la crisis de pareja

Benjamín Vicuña reconoció que hubo una crisis con la China Suárez, que intentaron mantener en privado. "Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado", dijo el actor chileno que además destacó la masividad y el éxito de ATAV, donde comparte elenco con su mujer e interpreta a un villano poco convencional.