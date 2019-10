Ponen un doble para escenas hot

Nicolás Cabré reveló que le pidió a la producción un doble para las escenas jugadas con Jazmín Stuart.

"Tengo un doble. Las odio esas escenas, hay cosas que a mí me superan y lo saben en Polka, tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego", explicó en la mesa de Mirtha Legrand. Hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís "mirá que machazo', contó.





Ciro ya es abuelo

Andrés Ciro Martínez está feliz, su hija Katja fue mamá por primera vez. El ex líder los Piojos se convirtió en abuelo. La joven lo confirmó en sus redes sociales y le dio la bienvenida a su beba, a quien llamó Helena. "Ahora mi mundo pasa por otro lado, dormí una hora anoche porque no podía dejar de mirar a esta personita que salió de mí y de la persona que amo", escribió la joven, emocionando a todos sus seguidores.





Renunció al Súper Bailando

Griselda Siciliani tomó una decisión inesperada: renunciar al certamen. A sus 41, la artista le puso punto final a su participación en la pista más famosa del país del reality que conduce Marcelo Tinelli. Así lo anunció Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañaña", quien advirtió: "Desde el principio tiene problemas con el ego. Tuvo problemas con todos. No le gustó esperar. Lo va a negar, pero renunció".



Burló a la censura de Instagram



Jimena Barón despertó muy pícara y levantó la temperatura de las redes sociales con una foto hot. En el espejo y sin corpiño pero con el celular de manera sugestiva, Jimena reflexionó sobre las ojeras y la sensualidad. "Hay algo de las ojeras de la mañana que me parece sexy no sé, digo", escribió semidesnuda dejando en evidencia el tatuaje de la cobra que elevó la temperatura en la red social con 150 mil me gusta.