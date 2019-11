Le picaron el boleto



Enterada de la posible vuelta de las Spice Girls, alguien expresó que le encantaría cantar con ellas en el tema: "2 become 1". Y la fan es nada menos que la gran cantante Adele. Pero las "chicas picantes" la dejaron patinando. "Escuché que ella quería acompañarnos sobre el escenario para interpretar '2 Become 1', pero nosotras nos negamos. A ver, ¿quién querría cantar en directo junto a Adele?", dijo Melanie a The Sun, a sabiendas de la sombra que Adele podría proyectar sobre ellas.



Mejor hacerlo a tiempo



El actor Will Smith compartió un video donde anima a los hombres a someterse a un procedimiento al que esquivan, para cuidar su salud, la colonoscopía. "Para algunos sigue siendo demasiado embarazoso hacer algo tan sencillo como esto, que resulta esencial para mantenerse sano. ¡Simplemente tienes que hacerlo, hombre!", dijo el actor, a quien con ese método le fue detectado un pólipo que le extirparon antes de que provocara complicaciones.



Un secreto que pesaba



La actriz Jamie Lee Curtis contó que hace años estaba "aterrorizada" ante la idea de que alguien develara sus adicciones, que logró vencer tras haber tomado la decisión de buscar ayuda profesional para atajarlas. En 1999, cuando inició en secreto su proceso de rehabilitación tras diez años de dependencia hacia los estupefacientes, y siendo figura pública, le "aterraba la idea de que alguien de ese entorno pudiera traicionar mi confianza".



Aniston habló del acoso



"Es una negación absoluta por su parte (de los poderosos de la industria), dicen que todo fue consentido. Todos estos hombres son así de narcisistas, se creen que cada mujer del mundo quiere acostarse con ellos, por supuesto", expresó Jennifer Aniston durante la promoción de The morning show, consultada sobre el Me Too y el acoso en Hollywood. Y expresó que "hay que cambiar radicalmente las estructuras de poder".