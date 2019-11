Prandi le contó todo a Susana

Julieta Prandi se refirió a la relación con su ex marido y aseguró, en el living de Susana Giménez, que desde el principio el tenía todo premeditado para robarla. "Siento que fue muy planeado, de mucho tiempo", dijo tras relatar cómo Claudio Contardi utilizó los bienes que tenía la modelo antes de casarse y cómo administró sus ganancias después. "Fui muy confiada", remató.

>

Para Alfano vale el perdón

Graciela Alfano se refirió a las penurias de Beatriz Salmón a partir de la cámara oculta a su marido, Alberto Ferriols. "En el caso de Betriz Salomón creo que el disgusto y el no soltar la enfermaron. Lo que le pasó fue horrible", referenció y dijo como ella hubiera actuado en su lugar. "Es difícil hablar de algo que fue para ella tan personal. Pero yo hubiera perdonado, hubiera soltado".





Quiere que hablen los de Patito feo





En el caso de Juan Darthés, Fernando Burlando puso el foco en el elenco de Patito Feo. "Todo el mundo en esa compañía sabía qué pasaba. Que bueno sería que el elenco se exprese con verdad, así no le cag.... la vida gratuitamente a un pobre tipo", aseguró el abogado instando a los excompañeros de Thelma Fardín. "En el juicio le van a pedir perdón a Darthés", lanzó.





Mal momento de Yanina Latorre

Yanina Latorre relató la escena que vivió cuando se encontró con el actor Fabián Mazzei en el estacionamiento de un supermercado.

"Me encara él y me comí los mocos. Me asusté. No hablé mal de ella (Araceli). Lo que le molestó fue que dije que, para mí, ella vuelve a la carga con todo lo económico porque está sin trabajo y necesita dinero" sostuvo la panelista de LAM.





¿Por qué lo invitó Pampita a la boda?

A días de la boda de Pampita y Roberto García Moritán en el exclusivo Palacio Sans Souci, la amiga íntima de la modelo, Puli Demaría visitó Nosotros a la Mañana y habló de los detalles. Ella opinó que Benjamín Vicuña fue invitado a la fiesta por los hijos, "para que vean la integración familiar", dijo. Sin embargo es posible que el actor no asista por compromisos laborales.

>