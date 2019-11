Tina celebra sus 80 años

Criada por una familia de blancos que la bautizó con el nombre de Anna Mae Bullock; y dueña de una potente voz heredada de la tradición negra ligada al gospel, el soul y el rhythm & blues, Tina Turner cumple hoy 80 años. Una vida marcada por el apogeo, una brutal caída personal y artística al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento por su gran talento y despliegue escénico.

Lo nuevo de Julieta

La cantante mexicana Julieta Venegas lanzó su nuevo álbum "La Enamorada", un disco en el que recupera las canciones de la obra de teatro en la que la cantante actúa en el Teatro Picadero de Buenos Aires. Sin fechas de shows todavía, se trata del undécimo trabajo de la cantante mexicana y el primer disco compuesto enteramente por material original que publica Venegas desde 2015, cuando editó "Algo Sucede".

Swift: artista de la década

Con cinco galardones, Taylor Swift fue la gran ganadora de los American Music Awards (AMAs), que además la nombró "Artista de la década", 2010-2020, un título que la sitúa en una posición de honor compartida con iconos como Elvis Presley (1950), The Beatles (1960), Stevie Wonder (1970) y Michael Jackson (1980), quien a su vez fue laureado como el "artista del siglo XX" durante los AMAs del año 2002.

¡Qué descuido imperdonable!

Todo lo que tiene que ver con "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" -que estrenará el 20 de diciembre- se guarda bajo siete llaves, pero... Ayer, el director J.J. Abrams contó a Good Morning America que "uno de nuestros actores, no diré cuál, quiero decirlo pero no lo haré, dejó una copia del guion debajo de su cama y fue encontrado por alguien que limpiaba su cuarto (...) Y se lo dio a otra persona que lo vendió a eBay".

Arrancó con el pie derecho

Las aventuras gélidas de "Frozen II" -que pronto estrenará en Argentina- triunfaron, a gran distancia de sus rivales, este fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de 127 millones de dólares, informó ayer el portal especializado Box Office Mojo. Para comprender mejor la magnitud de su éxito basta con ver que la segunda más taquillera, "Ford v Ferrari", hizo 16 millones.

Una diva ecologista

Jane Fonda, de 81 años, dijo que jamás volverá a comprar ropa. La actriz, activista a la hora de manifestar para revertir el cambio climático explicó que "Greta Thunberg me ha hecho pensar mucho sobre el consumismo. Así que cuando hablo con la gente y digo: 'No necesitamos comprar tanto, no necesitamos comprar para forjar nuestra identidad, no necesitamos tantas cosas'. Y tengo que predicar con el ejemplo".