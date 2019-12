Nominada a los premios Goya





La odisea de los giles, el filme protagonizado por Ricardo Darín, Verónica Llinás y Chino Darín, que fue la película nacional más vista en lo que va del año, fue nominada en la categoría Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2020 que se realizarán el 25 de enero en Málaga. Competirá contra el filme chileno Araña; la producción colombiana Monos; y la película costarricense El despertar de las hormigas.





Su opinión sobre Araceli González



Almorzar con Mirtha Legrand no es cosa fácil y se puede meter la pata. Eso le pasó a Gonzalo Heredia, que estuvo en la mesa de la Chiqui y no salió bien parado cuando le preguntaron cómo es para trabajar Araceli González, con quien compartió elenco en Los ricos no piden permiso. "Yo no soy divo ni estrella y hay personas que sí", disparó el actor sobre la relación con su excompañera, confirmando lo que se decía de ella.





Bal, en coma farmacológico



Se agravó el estado de salud de Santiago Bal y por eso los médicos lo llevaron a un coma farmacológico. "Son momento muy difíciles" dijo Federico sobre el estado de su padre y exmarido de Carmen Barbieri. Según dijo el periodista Lio Pecoraro, el actor de 83 años sufre una trombosis pulmonar y en una pierna, no le funciona un riñón y tiene arritmia cardíaca.



Dicen que sí estará en la obra





Érica Rivas fue la única que mostró reservas para volver a interpretar a María Elena Fuseneco. "Va a estar. Hablé con ella. (...) Cambiaron los tiempos y hay dudas sobre cómo lo vamos a encarar. Estamos de acuerdo en que hay cosas de las que no nos podemos reír y otras que sí", dijo Flor Peña sobre la versión teatral de Casados con hijos que ayer vendió 6 mil entradas en 6 horas para el estreno a comienzos de 2020.