Puerta abierta al reencuentro

El legendario músico Willie Colón contó que tal como se encuentran las cosas, no "tan calientes como antes", puede haber reconciliación con el cantautor panameño Rubén Blades. "Nunca digo nunca, tú sabes", dijo Colón. El distanciamiento entre ambos se dio a raíz de un pleito legal por supuesto incumplimiento de contrato iniciado por el trombonista, quien dijo que "siempre hay una razón en que se puede llegar a un acuerdo".



Disney relanza un clásico



El gigante de la producción audiovisual Disney está preparando una nueva versión de la comedia familiar "Querida, encogí a los niños" para la que quiere contar con Josh Gad como protagonista. El estudio está negociando también con Joe Johnston, el director del filme original. Descartaron que el estreno sea en la plataforma de streaming Disney+ para, en su lugar, apostar por un lanzamiento tradicional en los cines.



A sumergirse en las películas



A los asientos móviles, lentes 3D e incluso lluvia y olores, ahora el cine agregará más tecnología para que los espectadores potencien su experiencia "inmersiva". La próxima semana inaugurarán en Los Ángeles proyecciones láser y paneles LED gigantes laterales que completan la visión periférica. La "Immersive Cinema Experience" debutará el 12 de diciembre en EEUU con "Jumanji: The Next Level", protagonizada por Dwayne Johnson.



Ex One Direction, en Argentina



El cantante británico Louis Tomlinson, ex integrante del grupo de pop adolescente One Direction, actuará el 15 de mayo de 2020 en el Movistar Arena para presentar su primer disco solista "Walls". Luego de la separación del exitoso grupo adolescente, Tomlinson se dedicó a publicar canciones en formato de singles y también a ser juez en varias ediciones del ciclo televisivo "The X Factor" como invitado junto al productor Simon Cowell.



Una oferta tentadora



La joven cantante Billie Eilish (17) debutó ayer como directora al estrenar su propio videoclip "Xanny", al tiempo que se conoció que Apple estaría dispuesto a pagar más de 20 millones de dólares por un documental sobre su carrera. El lanzamiento del clip dirigido por la artista llega luego que Eilish hiciera historia al convertirse en la artista más joven nominada a las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.



Plácido puso las quejas



"Es que no se le puede decir nada a una mujer. Aquí no es así, pero en otras partes y, concretamente, en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así", dijo el tenor español Plácido Domingo, acusado de abusos sexuales, que negó enfáticamente. "El uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos", señaló en una entrevista con El País.