Globos de oro, los nominados

Pedro Almodóvar, con "Dolor y gloria", Martin Scorsese (foto) con "El irlandés" y Quentin Tarantino, con "Había una vez... en Hollywood" son algunos de los consagrados que buscarán hoy una nueva nominación a los Globos de Oro. Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, antesala de los Oscar, inician la temporada de premios hollywoodense.



Y Cormillot dijo "Sí, quiero"

El fin de semana, el doctor Alberto Cormillot (81) contrajo matrimonio con Estefanía Pasquini (33), licenciada en nutrición que trabaja desde 2012 en su clínica y con quien mantuvo un noviazgo de casi dos años. Los hijos y nietas del reconocido médico estuvieron presentes en la austera ceremonia, que culminó con los flamantes esposos saludando a la prensa y mostrando sus anillos.





Adiós a un ícono de la TV

Caroll Spinney, el marionetista que interpretó durante 50 años a Big Bird en el histórico programa televisivo "Plaza Sésamo' y hasta logró convertir en adorable a un amante de la basura como Óscar el Gruñón, falleció el domingo a los 85 años. Spinney, quien sufría una enfermedad que afectaba a sus movimientos llamada distonía, se ocupaba solo de la voz de Big Bird desde el año 2015.



El pedido de los hijos

"Yo no opino como los chicos, soy más grande, es distinto. Los chicos le dicen que se vaya en paz, que hizo todo' dijo Carmen Barbieri ayer, en referencia a la deteriorada salud de su ex Santiago Bal, quien sigue en coma inducido. En la mesa de Mirtha Legrand contó que su hijo le pide que no le diga más que luche. "Entonces le digo que estoy siempre. Y vos estás en paz', relató.



Leyenda viviente

Considerado el astro más longevo de la industria del cine, donde ha concretado más de una veintena de películas desde su debut con El extraño amor de Martha Ivers en 1945, hoy el veterano y famosísimo actor Kirk Douglas, cumple 103 años. El astro -casado hace 65 años con Anne Buydens, de 101 años- pidió a su hijo que no hicieran una fiesta, sólo una reunión sencilla con sus íntimos.