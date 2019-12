A cara lavada y despeinada



Jimena Barón posteó en Instagram varias historias y le dedicó espacio a responder a sus críticos odiadores internautas. "Como de costumbre, me criticaban y me fajaban en todos lados. Dolió, duele a veces, y me pregunto cuánta gente habrá que deja de luchar y de hacer lo que quiere por el dolor que causan las críticas ajenas y los comentarios violentos y humillantes". Y cerró el posteo con un consejo.





La dura respuesta de Flavio a Gasalla



Continúan los roces entre Flavio Mendoza y Antonio Gasalla después de que el comediante se bajara de la obra del director teatral para la temporada de verano 2020 en Carlos Paz. La discusión esta vez se dio a partir de un desafortunado comentario del actor sobre la forma en la que el bailarín fue padre, es decir a través de la subrogación de vientre. El productor lanzó un fuerte comentario en Twitter: "Viejo mala leche y resentido".



Natalia se pondrá en la piel de Evita



La guionista Marcela Guerty está escribiendo los 8 capítulos de "Santa Evita", basados en el libro de Tomás Eloy Martínez. Producida por Disney, parece que no hay tanto presupuesto como podría imaginarse, si hablamos de una multinacional. El punto es que al día de hoy Natalia Oreiro estaría confirmada como la abanderada de los humildes. Están también Mercedes Morán, Diego Alonso, Luis Machín, entre otros.



Nuevas puertas se abren

Éxito absoluto de "Argentina, tierra de amor y venganza", que terminará el 30 de diciembre y significa un gran salto en la carrera de Delfina Chaves, a quien convocaron para protagonizar "La fuerza del cariño". La actriz dio el sí, muy contenta con la posibilidad de trabajar junto con Soledad Silveyra, quien hará de la mamá en la obra, mientras también está leyendo su personaje de astronauta Jorge Marrale.





Para estrenar en 2020



El martes próximo se hará el junket de prensa de "El robo del siglo" que protagonizan Guillermo Francella, Pablo Rago, Diego Peretti y Luis Luque. Es uno de los primeros estrenos de cine nacional en el 2020, en tanto a Pablo Rago lo quieren para rodar una película junto a Leonardo Sbaraglia, nominado como actor secundario a los premios Goya, y para teatro en Las Grutas con "Casi felices", en pareja con Miriam Lanzoni.



La nueva etapa de Jorge Rial



Recuperado de una operación de la vesícula, Jorge Rial retomó su actividad laboral en "Intrusos" y refuerza su vida en familia junto con sus hijas y su esposa, Romina Pereiro. En los primeros meses de casados, la pareja debió superar varios altibajos, sin embargo, en la actualidad apuesta a terminar este 2019 de una forma muy especial. "Apostamos otra vez por un nuevo comienzo. Y estamos orgullosos de lo que formamos", escribió.