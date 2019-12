Grave denuncia contra Pampita

No sólo habló de maltrato sino que la denuncia de la ex niñera de Carolina Pampita Ardohain tiene párrafos que complican aún más la situación, según mostró Federico Alejandro, el abogado de Viviana Benítez quien describió que su empleadora amenazaba de muerte a Benjamín Vicuña diciendo que lo mataría "pasándole por encima con el auto a él y a la China Suárez" narra en el escrito judicial.



Mirtha dijo qué hará en el verano



Ayer Mirtha Legrand confirmó en su programa que no tendrá el ciclo de verano desde el Hotel Costa Galana y que su último programa del año será el 22 de diciembre. Como es difícil perder la costumbre, de todas maneras la conductora dijo que se instalará en Mar del Plata y se dedicará a ver obras de teatro. En marzo volverá a pensar en el inicio de su ciclo número 52, todo un récord.



Nació Ema, la hija de Tobal



Con gran alegría Eugenia Tobal anunció el nacimiento de Ema, su primera hija, fruto de su relación con Francisco García Ibar. La actriz había compartido el gran anhelo de ser madre, por lo que la noticia generó más empatía. "265 pinchazos, cada mañana con todo el amor del mundo. Pese a los dolores y moretones, hoy llegando a su fin #SePuede #Amordelpuro", escribió Tobal sobre el tratamiento por trombofilia.



Fátima se metió en el berenjenal

Fátima Florez opinó sobre la desafortunada frase de Antonio Gasalla sobre la paternidad de Flavio Mendoza. "No sé qué pasó por la cabeza de Gasalla para decir que Flavio Mendoza compró su bebé, es una mala expresión", opinó la cómica. "Quizá no quiso decir eso. Yo creo que uno es padre dando amor, no importa cómo. Adoptar me parece un fantástico acto de amor", afirmó.



Diferenció a su hija de Wanda

Catherine Fulop sintió la necesidad de marcar una diferencia entre su hija Oriana, en pareja con Paulo Dybala, y la reina de las botineras. "Ori tiene un perfil diferente. Nada que ver con Wanda porque ella es re bajo perfil", aclaró y agregó "A Ori no le gusta mostrar su intimidad, no especula o lucra con su vida personal. Es diferente a lo de Wanda, que igual es respetable". ¿Contestará Wanda?