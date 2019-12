Otra oportunidad para el romance



"Guido Sardelli y Julieta Prandi están saliendo. Está confirmadísimo este romance", aseguró Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana, programa que va por El Trece. Luego de una polémica separación de Claudio Contardi, el padre de sus hijos Mateo y Rocco, la modelo estaría de novia con uno de los músico de la banda Airbag, con quien habría comenzado a salir hace unos meses y tiene siete años menos que ella.



Se filtraron las imágenes



Ayer, se difundió un video en el que se ve a Pampita y Pico Mónaco, en la época en la que estuvieron en pareja, gritándole y exigiéndole que devuelva objetos de valor a Viviana Benítez, la exniñera que denunció judicial y públicamente a la modelo por "maltrato psicológico, hostigamiento y presión", del que según su testimonio, fue víctima durante los cinco años de su trabajo (período que comprende desde el 2014 hasta la fecha).



La diva cerró un nuevo ciclo



La temporada 2019 que Susana Giménez estrenó el pasado 14 de julio en Telefe, llegó a su fin con un programa que culminó en los primeros minutos del lunes, que contó con un sketch con la participación de más de 100 famosos. "Deseo lo mejor para nuestro país, que haya más paz, este fue un año de mucho estrés, por todo lo que pasaba en Argentina", dijo la conductora en un megabrindis con su público pidiendo "que se cierre la grieta famosa".





Agrega fechas en Argentina



Ricky Martin agregó fechas para la presentación de su gira Movimiento en Argentina, en 2020, que lo llevará a actuar en Buenos Aires y Córdoba. El puertorriqueño cantará el 25 de febrero en el Orfeo Súper Domo de Córdoba, y los días 27, 28 y 29 de febrero en el estadio Movistar Arena del estadio porteño de Villa Crespo. Se tratará de un concierto en donde recorrerá grandes éxitos.



Otro artista que suma shows



El cantante inglés Harry Styles, exintegrante del grupo adolescente One Direction, anunció un segundo show en Buenos Aires previsto para el 12 de octubre que se suma al del 11 del mismo mes de 2020 en el Estadio Hípico porteño, en el marco del Love On Tour 2020. Esta semana, Styles lanzó su nuevo disco solista Fine Line, que ya fue precedido por los singles Watermelon Sugar y Adore you.



Las cifras de la taquilla



En lo que fue el tercer fin de semana del mes, de jueves a domingo, puso a Entre navajas y secretos al frente de la taquilla argentina con 27.762 tickets vendidos en 125 pantallas, seguida por Maléfica: Dueña del mal con 27.159 localidades en 182 salas, según informa Ultracine. La exitosa Guasón se quedó en tercer lugar con 19.118 tickets en 142 cines, acercándose a los 3 millones de espectadores.