De aquí y de allá

Un romance inesperado



Invitado al piso de PH, Cristian Castro confesó que tuvo un romance con Thalia -tres año mayor que él-, pero aclaró pronto que fue cuando ella estaba soltera. "Tuvimos una cosita ahí, tranquila. No novios declarados", confesó el músico mexicano, quien expresó un deseo al respecto: "Lo único que quiero es que no se entere su marido. Por suerte no habla español", comentó ante la risa de los presentes el hijo de la actriz Verónica Castro.



¿Qué pasó con la cara de Mel?



No es nuevo que la actriz norteamericana Melanie Griffith, de 62 años, pasa por el quirófano cuando los años le pasan factura, esto sin contar la cirugía en su nariz a la que se sometió el año pasado por un cáncer de piel. Sin embargo, su última aparición en Beverly Hills, donde alguien le tomó una foto, preocupó a varios. El rostro de la intérprete está prácticamente desconocido en relación con sus últimas apariencias. ¿Salud o coquetería?



Rumores de amores

Desde que fueron vistos en un balcón de un hotel de Miami días atrás, según dicen en actitud muy cariñosa, llueven los rumores de romance entre Madonna y su bailarín Ahlamalik Williams, de 25 años. Fue en uno de los pasajes de la gira Madame X que lleva adelante "La reina del pop", de 61 años, donde él también trabaja. La misma diva ha subido antes fotos con él en su cuenta de Instagram, compartiendo diferentes momentos.





Triste adiós a una chica Bond

Los fanáticos de la saga recibieron con tristeza la noticia del fallecimiento de Claudine Auger, la primera intérprete francesa en entrar en el selecto grupo de "Chicas Bond", quien murió a los 78 años en París. Compartió pantalla con Sean Connery la recordada "Operación Trueno" (1965), en la que dio vida al personaje de Dominique "Domino" Derval, inicialmente la amante del villano principal de la trama, devenida a gran aliada de Bond.





Se terminaron las selfies

Siguiendo los pasos de su colega Emma Watson, la actriz Emilia Clarke se sumó al club de "no-selfies" con los admiradores que suele cruzar en su vida. La antigua protagonista de "Juego de Tronos" tomó la decisión tras enfrentarse a varias experiencias desagradables en las que un supuesto admirador se desubicó con ella. Eso sí, Emilia dijo que no tiene problemas en firmar autógrafos a quien se lo pida y tampoco en mantener una breve charla.