La mamá le puso los puntos

Catherine Fulop contó en la tele que su buen humor mañanero contrasta con el "gen' de los Sabatini, incluidas sus hijas. Y relató que cuando la mayor de sus niñas, Oriana, iba a desayunar "con cara de traste', ella le decía "Si no me sacas esa cara de "culei", te voy a llevar al psicólogo. Esa era mi amenaza". Al parecer, le molestaba la energía desbordante de la venezolana.



El mensaje de la abuela



La pelea callejera en Punta del Este que protagonizó Lucía Celasco -nieta de Susana Giménez- pasó por todos los canales de televisión y portales. Y cuando todos esperaban que la diva de los teléfonos se expresara con algunas palabras, ella sólo posteó una foto con familia y amigos, abrazada a Lucía, y una sola frase: "Despidiendo el 2019. Año nuevo. 2020. Familia".



Amor en verano



Tras una confirmada -y pasajera- separación, y tras culminar ATAV en la pantalla chica (tira que compartieron), Eugenia "La China' Suárez y el chileno Benjamín Vicuña mostraron su reconciliación. La pareja, que tiene en común a su hija Magnolia, compartió en las redes sociales una foto donde se los ve abrazados, ella con los ojos cerrados abrazada a él, que mira a cámara.



Gasalla, de mal humor



Antonio Gasalla (78) se molestó con una periodista que, a la salida del teatro donde comparte cartel con Marcelo Polino, le preguntó por qué no estuvo en la foto de lanzamiento de la temporada que históricamente hace Espacio Clarín. "¿Por qué no te vas a la mier...? (...) Yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen foto los diarios", dijo ofuscado el cómico.