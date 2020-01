La biopic de Dylan



El actor Timothée Chamelet encarnará a Bob Dylan en una biografía que se centrará en la etapa en la que el icónico músico cambió su imagen de cantautor folk para experimentar con el rock eléctrico y el blues, a mediados de los '60. La cinta será dirigida por James Mangold, responsable de la reciente "Contra lo imposible'. La película se llamaría "Going electric', aunque esta información no está confirmada, y el guión correrá por cuenta de Mangold.



Coterráneos solidarios



Artistas puertorriqueños como Luis Fonsi, Daddy Yankee y Marc Anthony tuvieron ayer palabras de aliento para sus compatriotas después del terremoto de magnitud 6,4 registrado en la isla caribeña. "Fuerza mi gente, manténganse preparados y unidos", señaló el

cantante', dijo Fonsi. "La oración siempre es la solución (...) Me uno en cadena junto a mi familia', agregó Daddy Yankee. "Orando por ustedes. Dios los bendiga", sumó Marc Anthony.



Tristeza por su tierra



Nicole Kidman lloró previo a los premios Golden Globes pensando en Australia, amenazada por los incendios. La diva interrumpió una entrevista en la carpeta roja, antes de ingresar a la ceremonia de entrega de los galardones. "Lo siento. Estoy distraída por todo lo que está sucediendo en Australia', se justificó. Nicole acababa de enterarse que la casa que comparte con su esposo Keith Urban también estaba amenazada por las llamas.



Sigue la grilla de galardones



"1917" y "The Irishman" están entre las películas nominadas a los premios BAFTA del cine británico, en los que Sam Mendes y Martin Scorsesse compiten en la categoría de mejor director. Las otras cintas que optan al galardón que se entregará en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero -y que vienen de recoger premios en los Globos de Oro- son "Joker", "Once upon a Time... in Hollywood" y "Parasite".



Tirón de orejas para Weinstein



El juicio por violación contra Harvey Weinstein dio un giro ayer cuando el juez amenazó con revocar su fianza y encarcelar al ex productor de cine al verlo usar su celular durante la selección del jurado. "¿Es realmente así como quieres terminar en la cárcel por el resto de tu vida, por enviar mensajes de texto y violar una orden judicial?", preguntó el juez estatal James Burke, visiblemente enojado, al acusado de 67 años, antes de decirle a Weinstein que no respondiera.