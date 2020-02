Retruque picante

Carmen Barbieri salió a responderle a José María Muscari, porque este le criticó su obra "Veinte Millones" de "fantasmagórica". Sin indirectas, la diva disparó ferozmente: "¿Cómo va a hablar de una obra que no la fue a ver? Es un nazi, es clasista, racista y antisemita, en contra de los gordos, de los viejos, de los homosexuales. Muscari nunca sería mi amigo". Y el tiro final: "Se contradice siempre... pobre. Ojalá se aggiorne".

La quiere a Pía en su programa

Ángel de Brito le propuso a una conductora de América sumarse a LAM. El periodista se deshizo en elogios hacia una colega y aprovechó la ocasión para disparar contra Susana Roccasalvo. La elogiada por el jurado del Bailando fue Pía Shaw, quien está al frente de Involucrados e Infama en el canal comandado por Liliana Parodi. De Brito escribió en Twitter y le dedicó un cariñoso mensaje a ser parte de su programa en El Trece.

El nuevo camino personal

Silvina Luna está decidida: "Tengo ganas de ir a la facultad, voy a estudiar psicología o filosofía".

La modelo reconoció que quiere aprender una profesión y dio detalles de cómo fue adecuando su alimentación puesto que se hizo vegetariana. "No extraño la tele, me gustaría estar haciendo algo que me vibre. Se puede vivir sin la tele, pero si aparece algo copado, volvería". Además, agregó: "Me cuido mucho".

Reencuentro entre grandes

Mirtha Legrand fue a ver La Gran Depresión, la obra protagonizada por Moria Casán y Nacha Guevara en el Teatro Multitabaris Comafi. Mirtha dedicó unas palabras a las protagonistas: "Gracias por esta lección de buen teatro que nos han dado. ¡Son dos actrices maravillosas! Hacer esto, señores, le digo al público, es muy difícil". Destacó la dirección de Nacha Guevara y confesó estar sorprendida con el cambio de Moria sobre el escenario.

Siguen los cruces y defensas por Darthés

Tras volver a defender a Juan Darthés, María Rosa Fugazot fue duramente cuestionada por Romina Gaetani y Cecilia Milone. La prestigiosa actriz de 77 años volvió a generar controversia por sus dichos. Romina por su parte, dio su postura: "María Rosa siempre estuvo a favor. Decimos que la Justicia decida, pero nadie piensa en la víctima, en el momento incómodo que tiene que pasar, con tanta burocracia, y donde se la vuelve a victimizar".