Esperanzado para octubre

El productor teatral Carlos Rottemberg habló con DiarioShow, sobre la posibilidad de reactivar los espectáculos antes del comienzo del verano. Cree que algunos espectáculos podrán hacerse y otros no, pero su esperanza está puesta en mayor medida, a partir del mes de octubre. "Fui muy claro en marzo pasado al decir que el año estaba perdido y que la mayor aspiración estaba centrada en poder abrir en primavera. Hasta pensé que se podía dar con la campaña Vamos al teatro que siempre llevamos a cabo en octubre", contó y mencionó los que posiblemente pueden regresar: "Enrique Pinti y la obra Carcajada salvaje, con Verónica Llinás y Diego Barasi, que no están juntos en ningún momento de la obra; en resumen, las que no superen las tres o cuatro personas en el escenario según las dimensiones del mismo".

Nito vuelve en pantalla gigante

Este sábado en el Autocine Municipal Italia (de Ingeniero Maschwitz), Nito Artaza regresa a la escena pero esta vez de manera no convencional. Su show teatral, acorde a la situación excepcional sanitaria, tendrá una pantalla gigante y con amplificación sonora para que el público pueda disfrutar desde sus vehículos. El capocómico estará con Cecilia Milone, Gonzalo Costa, cuatro bailarines, una maga y la banda de Escobar Santi y Lo Que Faltaba. El evento será con dos funciones con un máximo de 50 autos. Para la próxima semana, Nito quiere hacer gira con "Mañana, el show" en San Isidro y luego en el Club Hípico de Capital. Según el artista y exsenador, es buscar la manera para que el público empiece a perder el miedo a ir al teatro.



Entusiasmada por volver



Florencia Bertotti se ilusiona con llevar a Floricienta a los escenarios y revivir la historia del personaje con sus fanáticos. Dado que la repetición del ciclo en Telefe fue un éxito total. La tira, emitida en 2004 por primera vez, ahora podría volver en forma de espectáculo, según expresó su protagonista, Florencia Bertotti. "Puede llegar a darse la posibilidad de cerrar todo esto con un moño 15 años después. Sería re lindo hacer un festejo, un Vélez", sostuvo la actriz en el programa Por si las moscas, de La Once Diez.



Sigue el conflicto

Las juradas del "Cantando 2020", Nacha Guevara y Moria Casán, no bajan la intensidad de sus cruces y picoteos. Desde que trabajaban juntas en "La gran depresión" en el teatro, la relación entre las divas no es la mejor y cada día empeora más. En un nuevo episodio y en el aire, tuvieron un enfrentamiento que llenó de tensión a la pantalla de Showmatch. Mientras la One le daba su devolución a Lizardo Ponce, disparó: "Deberías pedirle imposición de manos a Nacha". "Cuando dice esas cosas no es que me moleste porque la conozco mucho a Moria", respondió Guevara. Acto seguido, Moria contestó irónica: "No tanto, te conozco más yo a vos".



"La imposición de manos es fuerte. Me parece una chantada. Yo tengo que aguantar cada cosa acá", retrucó la madre de Sofía Gala. Con bronca en su postura, la actriz manifestó: "Está bien, que Dios te perdone".



El chico lindo dio positivo



"Soy Covid positivo, estoy asintomático. Me hice el hisopado ayer a la tarde y hace una hora me llamaron de la producción de Bienvenido a bordo y me pasaron el resultado", contó Hernán Drago a La Nación. El modelo, quien comparte espacio con Guido Kaczka y ganó muchos fans en las redes sociales, dijo que no está temeroso, que se siente bien y que está en su casa, completamente aislado. "Teníamos la próxima grabación el martes pasado y se suspendió por el resultado positivo de Guido. Ya llevo guardado en casa seis días. Eso es lo que tengo para contar. No quiero llevar intranquilidad a nadie. De verdad me siento bien", detalló.