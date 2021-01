Mas chances para el Oscar

La nómina de filmes que llegarán a la semifinal en su aspiración por un Oscar a mejor película internacional -entre ellos Los sonámbulos, de la argentina Paula Hernández- pasó de 10 a 15 de acuerdo a lo anunciado por la Academia de Cine de Hollywood. La ampliación se debe a un cambio en el proceso de votación provocado por la excepcional situación de la pandemia. Hasta ahora este Oscar contaba con una decena de cintas. Se entregarán el 25 de abril.

Una muerte ruidosa

Phil Spector, importante productor de música pop (The Beatles, Tina Turner, etc.), polémico por sus excéntricos y violentos comportamientos, murió a los 81 años mientras purgaba una condena en una cárcel de California desde 2009 por el asesinato de una actriz. Portales de Hollywood afirman que se debió a causa de complicaciones respiratorias generadas por el coronavirus, enfermedad por la que había sido hospitalizado semanas atrás.

Saludito interesado

"Así podemos estar en comunicación y puedo festejar con ustedes cualquier fecha importante" dice Paulina Rubio en la promo de su nuevo emprendimiento: mandar saluditos pagos. Según trascendió, la cantante no está pasando su mejor momento económico debido a los compromisos que tuvo que cancelar y acumula algunas deudas. Así que siguió a otros artistas y acudió a esta ayudita que puede aliviar el bolsillo. 125 dólares cuesta el saludito vía Cameo.

Un poco desconfiado

Su fama en la escena musical creció de la mano de su carrera y lo rodeó de cientos de nuevas personas. Sin embargo, Maluma conserva a sus amigos de antes y sólo hizo migas con pocos más. "No me gusta hacer nuevos amigos", reconoció el cantante en entrevista con la revista Elle. "Resulta difícil. A veces tengo la impresión de que alguien quiere ser mi amigo, pero en cuanto me giro, me apuñala por la espalda. Prefiero quedarme con la gente que ya conozco", dijo.

Ya basta de acción

Famoso por sus protagónicos en películas llenas de adrenalina -como Búsqueda Implacable (2008)- el actor irlandés Liam Neeson, de 68 años, adelantó en una entrevista que brindó a Entertainment Tonight que ya está pensando en retirarse del cine de acción. "Hay un par de películas más que voy a hacer este año, si el coronavirus nos lo permite, algunas en tratativas, y probablemente sea hasta ahí", anunció el actor que acaba de estrenar Marksman, un film de suspenso.