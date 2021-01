Pilar Quintana ganó el Alfaguara

La escritora colombiana Pilar Quintana logró ayer el Premio Alfaguara de Novela 2021, dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. Fue con su novela "Los abismos", una historia de una niña en la Cali de los ochenta que "contempla con una agudeza y una sensibilidad extraordinaria el conflictivo matrimonio de sus padres".

Dylan: Reclamo con retroactividad

Bob Dylan ha sido demandado por la viuda del que fuera su puntual colaborador Jacques Levy al considerar que sus herederos no han sido compensados de manera justa tras la reciente venta del catálogo de canciones del autor de "Blowin' In the Wind" a Universal Music Group por unos 250 millones de euros. Reclama unos 6 millones de euros en concepto de daños y por la contribución de Levy a "Desire" (1976).

¿La viuda deberá seguir esperando?

El estreno del film "Viuda Negra", que ya sufrió tres postergaciones desde al año pasado, parece que puede sufrir un nuevo retraso según se desprende de las declaraciones de Kevin Feige, CEO de Marvel Studios a un medio estadounidense. "Un año de retraso, espero que sea suficiente, porque ahora hay una vacuna. Ya veremos. Ciertamente espero estar de vuelta en los cines con la gente", señaló Feige al respecto.

Demanda por las restricciones

El legendario músico Van Morrison demandará al Gobierno de Irlanda del Norte por las restricciones a la música en vivo, entre las medidas preventivas recomendadas ante la pandemia de coronavirus que azota al mundo. "No tenemos conocimiento de ninguna evidencia científica o médica creíble para justificar esta prohibición general y vamos a impugnarla en los tribunales", anunció a la prensa de su país su abogado.