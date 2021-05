Nunca cobró un centavo

Cae visitó Los Mammones y develó un insólito momento vivido con Wanda Nara. Cuando la rubia quiso lanzarse como cantante, ella le pidió al músico que le componga temas. "Vino con su mánager y su novio, llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el mánager me las morfaron. Encima no me pagó. Fue imposible que pegue media nota", aseguró. ¡Tremendo!

Viajó a otra dimensión

En una entrevista para Diario Show, Moria Casán habló de su momento artístico y personal. La One afirmó que la pandemia le transformó varios aspectos puntuales de su vida. "Me hizo entrar en una quinta dimensión, aunque ya me encontraba, en realidad, en esta línea. Soy consciente de mi extrema finitud, debido a ello es que tengo un modus operandi: El 'ahora', en definitiva, es la filosofía de toda mi vida. Para mí es el apocalipsis-nice".

Las secuelas profundas

Paula Chaves habló por primera vez de las secuelas que le dejó el coronavirus en febrero de este año. Después de recuperarse, estuvo en el programa de La Peña de Morfi junto a Jésica Cirio y Ariel Rodríguez. En un momento, la conductora probó una empanada de carne frita pero... "Está espectacular, pero debo decir que después del Covid-19 me quedó el gusto medio atrofiado. Me cuesta encontrar los sabores", comentó.

No le gusta verse en la tele

El chef Christophe habló para Primiciasya.com y dejó una confesión reveladora: "No me gusta verme en televisión y no he visto ningún programa en el que estuve". "Me encanta cocinar en vivo. Cocinar con la gente, ya que durante la pandemia la cocina ha sido un boom, es muy lindo", agregó, sin embargo, "no miro mucha televisión realmente, es un talón de Aquiles mío que lo hago para mantenerme al tanto. Tengo un problema con eso".

Día de regreso confirmado

Después de un sinfín de versiones, retrasos y especulaciones, Marcelo Tinelli fue quien confirmó que Showmatch: La Academia 2021, comenzará en la televisión abierta el próximo 17 de mayo por la pantalla de El Trece. "Volvemos a la tele y ¡estoy feliz! vuelve @showmatch con todo el humor y las mejores imitaciones y sketchs", empezó el cabezón su publicación en Instagram. Según Marcela Tauro, comenzaría a las 21,30.