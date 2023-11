Hija de Don Johnson y Melanie Griffith, Dakota Johnson ha estado en la mira toda la vida; más aún desde que comenzó su carrera cinematográfica, con éxito propio. No tardó en ver que esa fama podía ser aprovecharla para una buena causa. Por eso, entre otras cosas, la actual pareja de Chris Martin -líder de la banda Coldplay- comenzó a hablar de un tema complejo y con la autoridad que le dio padecerlas: las enfermedades mentales. La protagonista de 50 sombras de Grey, que fue diagnosticada con depresión, se ha convertido en una referente y hasta recibió un reconocimiento de la fundación 'Hope for Depression' por su trabajo de concientización.

"Hay que aceptar y estar bien con el hecho de que no hay respuestas inmediatas, que no vaya a haber un final", expresó la intérprete de 34 años, quien incluso se animó a compartir algunos mecanismos que a ella le ayudan a sentirse mejor cuando está en sus peores días. Dar un paseo por el campo, hacer yoga, relativizar la importancia que parecen tener ciertos asuntos y obviamente concurrir a terapia son algunos de ellos. Y a la par valoró y agradeció el apoyo incondicional de su familia, amigos y especialmente de su pareja, que ha sabido sacarle una sonrisa en sus momentos más oscuros. "(El humor) Me resulta muy útil porque, si no me río, es posible que acabe llorando', dijo la estrella.





Dakota volverá a las pantallas como Madame Web, una "mutante' con habilidades psíquicas y telepáticas, capaz de ver el futuro; basada en el personaje de Marvel Comics.