Pianista prodigio, desde niño comenzó a cosechar logros como estudiante del Departamento de Música de la UNSJ. Ahora Jorge Rodríguez Danna, con 15 años recién cumplidos, atraviesa una nueva etapa perfeccionándose en Bélgica en el Conservatorio Royal de la Universidad de Artes De Mons.



La adaptación fue rápida, aunque el principal escollo fue el idioma. No sabía nada de francés cuando llegó, pero en la charla que tuvo con DIARIO DE CUYO, contó que aprende rápido. "Fue un poco complicado, todo era nuevo. En la escuela me ayudan mucho con el idioma. Para eso me pusieron una profesora particular que me enseña francés. Todas las clases siempre fueron en francés, también eso me ayudó bastante a acostumbrarme rápido al idioma", apuntó Coco, como le dicen sus más cercanos.



Para ingresar al conservatorio belga, Jorge tuvo que pasar una rigurosa audición de ingreso al Programa Jóvenes talentos, que tiene sólo dos cupos anuales para la que se preparó con su mentora y profesora Ana Inés Aguirre. "Compitió con 12 aspirantes y ganó su lugar con un fallo unánime del jurado. Es un gran logro para él en un medio tan competitivo" contó la mamá de Coco, la violinista Vanina Danna, que cursa un master en la misma universidad. "Siempre quise que Coco tuviera la oportunidad de aprender un nuevo idioma y conocer otra cultura y éste fue el momento perfecto" dijo Danna, quien el año pasado apostó a trasladar al Viejo Continente a la familia que formó con Nidhal Jebali, ex concertino de la Sinfónica de la UNSJ con quien tiene un bebé de 2 años.



"La verdad es que llegué muy bien preparado, en piano y en la escuela. No me costó mucho la adaptación en ninguno de los dos aspectos" contó Jorge, a quien el aislamiento por la pandemia también lo atraviesa y que hace que mantenga su estudio a distancia tanto de la escuela como del conservatorio.



"Esto de la cuarentena es todo un tema, intento hacer lo que más puedo durante el día. Es complicado, porque estando en la casa sólo dan ganas de estar acostadito!. Pero estudio piano, hago las cosas de la escuela y estudio francés. Desde la escuela nos mandan los trabajos que tenemos que hacer, todos sobre temas que ya hemos visto. Y con piano yo le tengo que mandar los videos a mis profesores. Estamos en contacto permanente por videos y llamadas", comentó Jorge, que ayer, en el Día Mundial del Piano -que se celebra el día 88 del año, en referencia al número de teclas que tiene el instrumento y suele ser el 29 de marzo, salvo que como el 2020 es bisiesto, esta vez fue ayer- contó que no hubo mucha celebración, ni siquiera virtual "todos están pendientes del coronavirus".



Coco está en Bélgica hace más de 8 meses y la distancia se hace sentir. "Extraño muchas cosas, obviamente extraño mucho a mi familia, a mi profesora Ana Inés, a mis compañeros de piano y a mis amigos de la escuela", admitió el jovencito que a los 5 años decidió que quería tocar piano y el año pasado ya logró su primer concierto solista en el Auditorio Juan Victoria y un segundo en Buenos Aires. "Sin duda, el recital del año pasado fue un gran logro para mí. Fue muy especial poder hacerlo en el Auditorio. Toda la preparación que supuso y el desafío que significó fue muy importante, porque desde ese concierto fue que empecé a estudiar mucho más seriamente" consideró que talentoso instrumentista.



"Para mí, el piano es una pasión, me encanta y ojalá pueda llegar a ser mi trabajo y a lo que me dedique en el futuro" aseguró desde Bélgica, esperanzado, sin notar quizás los grandes pasos que ya dio para convertir esa pasión en profesión.