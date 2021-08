Tras un 2020 olvidable debido a la pandemia, decidieron que este año no sería igual. Motivadas por su profesora y directora, Alejandra Lloveras, seis jovencitas sanjuaninas aceptaron la propuesta de participar en distintos certámenes de ballet, nacionales e internacionales, de modo virtual; modalidad que se instaló en todos los continentes. En enero comenzaron a trabajar para cada una de las instancias de las distintas competencias y no pararon hasta el día de doy, que continúan de cara a otro selectivo que levantará telón en septiembre. Clases con sus profes locales, otras con maestros de compañías foráneas, ensayos, grabaciones... tan intenso y también positivo fue el proceso para cada una, que consideraron que valía la pena mostrar los buenos frutos de ese esfuerzo sobre un escenario, en la provincia. Y así nació la Gala de Ballet, que se realizará 18 y 19 de agosto en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario y que tendrá como protagonistas a Giuliana Ciari -finalista argentina del Youth America Grand Prix, sede en Italia-, Valle Montes, Bianca Balverde, Agostina Munizaga, María Josefina Meli (que se medirán en Cloche Ballet 2021, las tres primeras para beca internacional) y Milena Martín.



"En enero decidí convocar a quienes quisieran participar de concursos virtuales. Sentí que teníamos que activar, son niñas con ganas y posibilidades; y para un artista quedarse parado otro año más era espantoso. Algo teníamos que hacer para incentivarlas. Como nos llegan invitaciones para concursos, lo propuse. Teníamos un mes para el primero, que fue el de Giros, con proyección internacional, y arrancamos", explicó Lloveras.



Adaptarse a la virtualidad fue el gran desafío, empezando por acondicionar el estudio: mejorar la conectividad y equiparse. Pero no quedó ahí. Con el tiempo hubo más condiciones para enviar los videos participantes: alta definición, edición y sonido acoplado, por ejemplo. Y al mismo tiempo, los maestros extranjeros también tenían que ver con nitidez y distinguir a las bailarinas en sus clases virtuales. "A esta altura como que ya estamos en ese training, que tiene sus pro y contras. Es una inversión muy grande, pero nos permitió conectar con los mejores maestros de compañías del mundo, que están viendo a las chicas; incluso con las notas te mandan sus devoluciones por mail y eso está muy bueno. Por ejemplo, Giuliana ya tiene una beca para el Alberta Ballet, de Canadá. No sé si de otra manera hubiéramos llegado a todos ellos y a ver cómo trabajan las otras niñas... Y si bien con esto de la virtualidad estábamos todos en la misma, uno ve la tecnología que tiene el mundo y cómo hay que aggiornarse para estar al nivel de norteamericanos, europeos, asiáticos....", se explayó una de las responsables del Studio Uno.



Aceitado lo técnico, lo demás era trabajo con las chicas, sobre todo para la primera fecha, que estaba cerca. "Había que elegir las coreos adecuadas para cada una, trabajar las clases virtuales para las que los profesores mandan los pasos específicos que quieren ver; hacer puestas, los vestuarios... Hubo días de 12 horas de trabajo, hasta sábados y domingos para poder llegar. Fue sumamente arduo, muchas horas del día, pero el compromiso que asumieron fue tremendo, me han sorprendido la madurez y las ganas de las chicas, nunca una queja. Luego se acoplaron otras niñas a nuevos concursos y así seguimos", contó Lloveras. "Y después de todo este proceso ¿Cómo no lo vamos a mostrar? Estas niñas tienen que estar en el escenario y si se ha abierto la posibilidad, bueno, es la oportunidad. Ellas están ansiosas, nerviosas, pero sobre todo felices y entusiasmadas", agregó la profesora, quien adelantó que la presentación no será solo una sucesión de las coreos concursantes, sino que lo están armando como un espectáculo integral.



"Más allá de los resultados, de hasta dónde vayan a llegar en los concursos, este proceso ya las ayuda a crecer como artistas y como seres humanos, porque si bien no define la vida de nadie, las define sí en lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Ha sido un gran aprendizaje, gratificante para todos. Su crecimiento desde enero hasta hoy es impresionante y tiene efecto multiplicador. Es más fácil quedarse con el 'no puedo'... pero si se aggiornó todo el mundo ¿por qué nosotros no? Tenemos la responsabilidad de hacerlo", concluyó Lloveras.



EL DATO

La Gala de Ballet tendrá dos funciones: miércoles 18 y jueves 19 de agosto, a las 21 hs en Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario. Las entradas cuestan $400, disponibles en tuentrada.com.