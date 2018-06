En su momento, su madre partió la tierra con su simpatía y sus curvas voluptuosas. Pero pocos imaginaban que algunos años después, su primogénita iba a tomar la posta... ¡y cómo! Corregida y aumentada. Así es Oriana Sabatini, que sacó una combinación matadora de los genes de sus padres (que también se ocupa de cuidar muy bien), aunque no se quedó anclada en aprovecharla como modelo. Trabaja como actriz, se lanzó como cantante con un repertorio propio en inglés (que lució en el último Lollapalooza) y se convirtió en embajadora de una importante marca de belleza francesa, entre otras cosas. Un fuego es esta chica de apenas 22 años, que no sólo se convirtió en una de las "it girls" del ambiente, con cientos de seguidores en sus redes sociales. También es una de las solteras más codiciadas (de ambos bandos, tras su idea del 'amor universal') por su particular belleza y esa sensualidad de la que ha dado sobradas muestras en publicaciones varias. ¡A la fila!... Con el corazón ocupado (no reveló por quién, aunque las malas lenguas la involucran con el mundialista Paulo Dybala) y una carrera en ascenso, la joven sigue en la suya sin reparar en rumores o en que la tilden de "acomodada". "Yo me enfoco en lo mío y el tiempo va a demostrar el resto", sentenció vía Clarín Oriana Gabriela, ninguna pusilánime.



looks





Oriana cuida su alimentación, pocas harinas y muchos productos naturales. Gym, baile y box son otros aliados de belleza de la joven, que usa cremas hidratantes, aceite de coco y sales exfoliantes para mantener su piel de porcelana.