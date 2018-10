En el presente. rong>Manuel Minguez y Pelufo Barboza, unidos nuevamente. Con más ímpetu que nunca. (FOTO: MARCOS URISA)



Qué se habían enojado. Qué terminaron mal. Qué sus familias no querían que cantaran. Qué la culpa era de sus esposas...Hace 25 años, luego de 3 décadas de una exitosa trayectoria que quedó latiendo en la memoria de los sanjuaninos, Manuel Minguez y Américo "Pelufo' Barboza se bajaron de las tablas y nunca más cantaron juntos... hasta ahora, que estos grandes exponentes de la música cuyana decidieron volver al ruedo. Y el regreso, será en los grandes escenarios festivaleros de la próxima temporada, entre los que suena fuerte Cosquín, bajo el ala del conductor y empresario Rony Vargas y su hijo Juan Manuel.



'Se dijeron tantas cosas, y no fue así. Tampoco valía la pena salir a aclararlo en aquel momento. En realidad fue porque en un accidente perdió la vida mi hija de 15 años, en Chile; yo estaba en Pinamar y llegué 24 horas después de que la sepultaron. A los 5 o 6 días fuimos al Festival Nacional de la Tonada de Tunuyán, en Mendoza, y sentí una cosa en la garganta... después hicimos un par de actuaciones más, pero le dije a Pelufo que no podía, me entraban ganas de llorar. Quedamos en que me tomaba un tiempo, pero nunca más pude. Hoy, estamos en carrera otra vez... y... será el alma de mi hija que está presente', evoca Minguez el trágico motivo que produjo la disolución del legendario dúo, que formó en 1965 con Barboza, quien con profunda empatía acota: "Ella le está diciendo "Cantá viejo"'.



Si bien el propietario de la famosa parrilla siguió poniendo su voz junto a grandes del folclore como "El Gordo' Rodolfo Páez Oro y, luego, en el escenario de su espacio gastronómico; esta vez, el marco es distinto, porque es con su gran amigo, ex dueño de la recordada peña El Horcón, que estuvo abierta entre 1976 y 1982.



"Estamos contentos. A los dos nos hace falta para hacer el mea culpa por irnos calladitos. Por suerte, podemos volver con las gargantas intactas. Ya tenemos 10 temas, en uno o dos meses estaremos listos', dicen los protagonistas acerca esta nueva oportunidad que los llena de entusiasmo.



De lunes a viernes se reúnen a ensayar en el comedor de la casa de Manuel, junto al joven guitarrista Hernán Palacios, sangre nueva que incorporó la legendaria dupla. Una hora si no están muy inspirados, o en general, cumpliendo una jornada de tres horas. Y cada tarde sirve para despertar una anécdota de su extenso historial.



"Una vez, un hombre nos felicitó y nos preguntó quiénes éramos. Yo le respondí que éramos los Hermanos Oyola, entonces nos dijo: "Cuando llegue a mi casa le voy a decir a mi mujer que es fanática de Minguez-Barboza, que ellos no les llegan ni a los talones a ustedes", cuenta Minguez como una de las tantas experiencias vividas, mientras la casa resuena, punteo va, punteo viene.



Hace 5 meses, cuando Pelufo fue distinguido en la capital del país como Prócer de la Cultura Federal -certificado de la fundación de los Santos Amores, instituto de arte folclórico IDAF, y autoridades del Museo Nacional del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, la maquinaria como grupo comenzó a andar nuevamente.



"¡Todo fue tan de improviso!', exclama Pelufo. "Cada vez que pienso en el debut me tiemblan las rodillas! Siento que me corre sangre en los brazos nuevamente', resalta Minguez, sin creer todavía lo que está pasando.



"Nunca dejamos de tener ese miedito a subir al escenario, en ese segundo que uno sube las escaleras; esa cosquilla en la espalda y el estómago y ese temblor en las rodillas. Pero todo se pasa con el primer rasguido de guitarra. Siempre le pedimos a Dios que nunca desaparezca eso', confiesan con sus ojos brillantes de ansiedad, antes de volver a entonar, una zamba del fallecido Saúl Quiroga, Riquezas Mías.

Postales del pasado. la dupla en uno de los festivales de los que fue partícipe; y 3 de los 6 álbumes que editaron (abajo), uno con el nombre del dúo; otro con el título Riquezas mías y el último al que llamaron Nochecitas de San Juan.



Los primeros pasos



Su vínculo viene desde la niñez, por la fuerte amistad que unió a sus madres desde la escuela y a sus padres, que iban de pesca juntos. Vivían en La Rinconada. Minguez en la Calle 13 y Pelufo en la 14. Cuando tenían 20 años, cada uno ya cantaba con sendos grupos, Pelufo con "Bebe' Flores y Carlos Gómez en Tres voces y tres guitarras; y Minguez con el cuarteto Los Cantores de Ocapu.



"Un día vino de Buenos Aires un señor que tenía el trío Melodías de América a buscar un cantante. Lo vio a Manuel y le dijo que fuera a Buenos Aires. Una vez allá, Manuel propuso mi nombre, ya que hacía falta una segunda voz', explica Pelufo. Minguez cuenta que en el tren de ida, el vagón en el que viajaban se llenó al sentirlos cantar. "Hasta la 1 de la mañana estuvimos cantando y comiendo milanesas', recuerda con satisfacción.



En la Capital permanecieron un año, como miembros de Los Cóndores, trío en el que interpretaban boleros, pasillos colombianos, valses, guajiras cubanas, joropos y tijeras rusas.



"Debutamos en El Viejo Almacén con Edmundo Riveros como dueño. Pero a la esposa del hombre le dejaron una herencia en Bogotá y nos ofreció poner un restaurant con varieté, 50% él y 50% nosotros. Cuando volvimos para pasar Navidad y Año Nuevo, lo pensamos, pero nos gustaba lo cuyano, queríamos cantar lo nuestro. Y bueno, así comenzamos en 1965 y estuvimos hasta 1995', explica Pelufo sobre el conjunto que grabó 6 discos y se consagró Revelación de Cosquín en 1969 junto al Ballet Brandsen.



"Cuando miran tus ojos' fue su caballito de batalla. "No podía faltarnos, teníamos que llevarlo a todos lados', rememoran. "Nos convocaban de todo Cuyo, mientras hacíamos los distintos festivales de la provincia como el del Moscatel y la Fiesta de la Tradición, hasta que llegamos también a Cosquín ¡y ganamos!', relatan los artistas que formaron sus familias en el transcurso de su profesión musical, Manuel con Ana María, sus hijos Adrián y Marcela y sus 5 nietos; y Pelufo con María Violeta Grimalt, sus hijos Ivana, Gastón y Belén, y sus 6 nietos.