Recorrió gran parte de Europa entre giras y presentaciones. Dio cobijo a numerosos artistas españoles y los impulsó en sus respectivos caminos gracias a su espacio cultural creado llamado "La Puerta Falsa" en Murcia; y se volvió célebre por dedicarle todo un disco al club de sus amores F.C. Barcelona, dedicándole un himno a Lionel Messi que fue todo un suceso. A largo de más de tres décadas, Jorge Soria supo constituirse como un sello de cantautor favorito en aquella ciudad de España; sin embargo, nunca ocultó sus orígenes, autoproclamándose como cantor sanjuanino. Después de mucho tiempo, "el Pipo Culé", así es conocido en la Madre Patria, regresó a su primer amor, la patria chica que le dio la vida. Volvió a ver a viejos amigos y colegas, como también a su antiguo compañero de escenarios: Eduardo Romero. Juntos transitaron los primeros tiempos musicales como el Dúo Las voces de Ischigualasto, a principios de los años '70. Pero más allá de la nostalgia del reencuentro con los suyos, Pipo Soria tiene una misión importante por cumplir. El guitarrista de 64 años tiene en su maletín el proyecto artístico que buscará reivindicar la memoria del pueblo huarpe. En diálogo con DIARIO DE CUYO, contó que "consiste en una obra musical de 12 canciones que busca reivindicar nuestras raíces culturales. Los huarpes fueron los antiguos habitantes de muchos años en esta tierra antes que llegasen los conquistadores. Quiero que sea grabado con músicos locales y que se difunda en un disco físico con libros de texto, sintetizando un trabajo estético interesante. De alguna manera, quiero bajarlo del caballo a Juan Jufré, porque a nosotros no nos descubrieron, sino que nos invadieron. Había un pueblo con una rica cultura y una lengua que hoy desconocemos. Mucha gente no lo sabe, porque se ha intentado ocultar la historia de mujeres y hombres que fueron sometidos y esclavizados para explotar las minas en la región de Chile".



El cantautor propone en este álbum que tendrá como título "Canto Huarpe" una selección de diferentes ritmos y melodías con letras sentidas y profundas que narrarán historias particulares en clave de retumbo, huayno, carnavalito, cueca y tonada. Sobre este último estilo, como de alguna manera también hacer un guiño a la música tradicional cuyana, la tonada "Madre huarpe", es "un canto de amor a la mujer, a la madre que ha sostenido con coraje la defensa de su gente en el medio del desierto y que hoy, en el presente, todavía lo sigue haciendo", señaló.



La intención de esta producción, que contará con colegas locales aún sin develar, es que sirva como material didáctico: "La música es un buen paso para difundir la historia, sobre todo a los chicos, a los jóvenes y a los mayores", afirmó Pipo, que lleva editados alrededor de 17 discos.



"Vine a trabajar exclusivamente sobre este proyecto. Tengo los arreglos terminados y los músicos para acompañarme, pero si no sale, lo sostendré por otro camino. No quiero dejar pasar esta oportunidad y que el material se pierda. Me dolería bastante si resultase así, porque veo a los jóvenes sanjuaninos de hoy agarrar con tanto cariño a la guitarra, cómo cantan y bailan el folklore nuestro, que eso me conmueve".