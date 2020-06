Historias para leer en el baño, es el título que editó en formato PDF, el músico local Alejandro Segovia, con una serie de relatos y publicaciones plasmadas en Facebook a lo largo de 222 páginas, que promociona a través de sus redes sociales.



"Tiene historias, de ficción algunas y otras no tanto, y post de actualidad; los capítulos no tienen relación entre sí, como un gran almacén de ramos generales. La idea viene desde hace años, pero la edición resultaba económicamente costoso. En esta cuarentena, me puse a armarlo con mis escasos conocimientos, para poder lanzarlo de forma artesanal. Cuando mejore todo, espero hacerlo en papel", mencionó Segovia sobre su ópera prima, cuyo costo es de $400.