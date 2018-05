Hace más de 4 años; Raúl y Hugo de La Torre -este último poco antes de su deceso el 6 de enero de 2014-, se presentaron en el Auditorio Juan Victoria con un show propio. Con las heridas por la triste partida de su hermano menor ya cicatrizadas pero siempre a flor de piel, Raúl hará su debut en solitario en esta sala, el próximo sábado 2 de junio a las 21.30 (entradas $100, en boletería).



"Este es el primer concierto que hago solo en el Auditorio, sin Hugo y no como invitado', expresó el cantor, "entusiasmado', como mencionó, por la propuesta "sorpresa' de Rolando García Gómez, administrador del complejo en el que fueron los "primeros folcloristas' en arribar, "por lo menos 30 años atrás'.



Para esta oportunidad, Raúl continuará haciendo yunta con el conocido guitarrista Ricardo Greguar y sumará a Tinti Poblete en guitarrón. Además, participarán del convite: Mili Yacante y Daniel Giovenco, quienes lo acompañarán junto a sus músicos.



"Quise que Mili y Daniel estuvieran en el show por sus condiciones artísticas, nuestra afinidad musical y la amistad que tenemos; cada uno hará su cancionero', agregó el cantante que adelantó que su repertorio estará compuesto por clásicos como San Juan en otoño y Romance de mi niñez; estrenos y "sorpresas que tienen que ver con las emociones'.



"Algo así no hice nunca. Es una responsabilidad diferente, haré un homenaje a Hugo también, por supuesto. A nivel sentimientos, es algo muy especial. Es una cosa que no me lo esperaba', apuntó el vocalista y poeta que en los "60 se inició en la música junto a Hugo, llegando a grabar 14 discos; el último de ellos se denominará Los Hermanos de La Torre en vivo y se trata de un trabajo que reflejará sus actuaciones en diferentes escenarios del país y de la provincia, a lo largo de los últimos 20 años.