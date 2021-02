La modelo y conductora de TV Ivana Nadal fue demorada al arribar al aeropuerto de México cuando los agentes de seguridad le encontraron entre sus pertenencias un picador de marihuana.

“No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más. Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!”, exclamó en las redes sociales.

Nadal fue separada del resto de sus amigas con las que viajó a tierras aztecas para declarar ante las autoridades.

Según Nadal, los agentes de Aduana mexicanos le preguntaron si fumaba marihuana, a lo que ella respondió: "Obvio que sí”.

"Fue re ´Alerta aeropuerto´", dijo la modelo en referencia a la serie documental que aborda actos criminales cometidos en las estaciones aéreas.

Fuente: Minuto Uno