Este miércoles, Roger Waters fue denunciado en la Justicia argentina por discriminación, incitación a la violencia y apología del delito por sus declaraciones antisemitas. El músico británico se presentará en la Argentina, en el estadio de River Plate, el 21 y 22 de noviembre y dos reconocidos hoteles se negaron a hospedarlo por sus dichos.

La denuncia por apología del delito e incitación a la violencia fue radicada por un abogado en los tribunales de Comodoro Py, mientras que la primera fue presentada en la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires por Sergio Zigelbaum y su padre Carlos Zigelbaum, sobreviviente del Holocausto.

En el documento, apuntaron con dureza contra el exlíder de Pink Floyd acusándolo de ser un “recalcitrante antisemita”. “Además de sus innumerables declaraciones públicas (donde con especial ahínco denosta a personas judías atribuyéndoles características estereotípicas del ideario antisemita como ser ‘avaros’, ‘banqueros’ que controlan el mundo, etc.), se ensaña con un odio alarmante contra el Estado de Israel (no criticando políticas del mismo, sino comparándolo con la Alemania Nazi)”, dice la denuncia.

Sergio Zigelbaum y Carlos Zigelbaum indicaron que “existen registros de numerosas apariciones públicas y/o reportajes al Sr. Roger Waters en las cuales ha manifestado, entre otros menesteres, que el control mundial es ejercido por un grupo de judíos entre los que ataca particularmente al empresario norteamericano Sheldon Adelson y a embajadores estadounidenses en el Estado de Israel”.

Por otra parte, los denunciantes opinaron que en los últimos conciertos que dio, Waters se presentó usando un vestuario de estética neonazi, en referencia al uniforme que utiliza Pink, personaje de la película Pink Floyd: The Wall.

En esa línea, mencionaron otros ejemplos de discriminación del cantante: “Respecto de la próxima gira latinoamericana, el INADI en la República Argentina y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República Oriental del Uruguay ya se han expedido sobre el peligro concreto de exponer manifestaciones antisemitas”.

Qué había dicho Roger Waters

En una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, Waters había dicho: “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”.

En una entrevista publñicada hoy en página712, el británico volvió a referirse al tema: "Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo asesinato, están cometiendo genocidio, están oprimiendo a otro pueblo".

Y añadió: "Es una limpieza étnica que vienen ejecutando desde hace 75 años, desde el día uno de la Nakba. Han matado a cientos y cientos de personas, han cometido atrocidades, masacres que vienen sucediendo desde entonces. No más. Se terminó. ¿Pero encerrarme, mandarme a dormir al establo? ¡Es tan estúpido! Es una locura que la gente en Argentina acepte este sinsentido del Faena y el Four Seasons, y cómo se llamen los otros hoteles. Es absurdo. ¡Deberían pensar un poco más y comportarse como adultos!".