La compañera de El Polaco sigue lanzando dardos, luego de perder ante Pedro Alfonso y Flor Vigna en la final del Bailando 2016. Todo indica que a Barby Silenzi, que quedó subcampeona en el certamen, no le gustó haber perdido (¿y a quién sí?), el tema es que no lo reconoce.



Tras dar batalla hasta el último round luciendo gran parte su escultural silueta al desnudo, la morocha de 32 años sorprendió con retuits y likes en contra del concurso, con un dejo de despecho al no ganar el campeonato.



Sin embargo, en el programa Este es el show, la madre de Elenita -la hija que tuvo con Francisco Delgado, ganador de Gran Hermano- bajó un cambio a las acusaciones de fraude y acomodo.



En tono conciliador, la exhuberante mediática explicó que lo que hizo simplemente fue "retuitear a quienes nos decían que, a pesar del resultado, igual éramos ganadores", dijo.



"No entraría a un concurso si pienso que está todo arreglado, hay personas que lo dijeron porque quizás les dio bronca que alguien perdiera", comentó como sin querer queriendo, subrayando sólo "desilusión" y "tristeza". ¿Le habrá dado miedito quedar fuera de Showmatch en 2017? Claro que el cartelito de mala perdedora ya le quedó.