Después de dos días llegó la palabra más esperada. Diego Maradona salió a contestar a la lluvia de críticas que recibió de todos los sectores por estar ausente en uno de los días más importantes en la vida de su hija Dalma. Propios y ajenos hablaron hasta el cansancio sobre su indentendible faltazo.

¿Pero qué dijo? Según el Diez, le explicó a su hija las razones de su inasistencia y "está todo más que bien", aseguró.

"Él que se la perdió fue él. El lunes le escribí un mensaje y nunca con rencor ni con nada, al contrario, siempre tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él no sólo para Dalma". Con estas palabras, Claudia Villafañe relató cómo vivió la ausencia de Maradona en la boda de su hija mayor.

En diálogo con Infama Recargado, la mujer de 57 años agregó: "Dalma le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía, pero bueno después con sus compromisos no pudo y ella ya estaba casada desde hacía una semana, no era que se casaba ese día así que lo importante es que todo pasó re lindo".

"Nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento", concluyó Claudia, quien pese a esto dijo estar "agotada pero feliz porque los chicos están felices".